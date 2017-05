Share This





















Cu toţii cred că suntem de acord în totalitate cu citatul lui Constantin Brâncuşi – „Când ai încetat să mai fii copil, ai murit de mult.”, deoarece în fiecare persoană există un suflet de copil. În primul rând, trebuie să înţelegem că sufletul nostru nu are vârstă, acesta este efemer şi niciodată nu ajunge la o maturitate în comparaţie cu omul per total. În al doilea rând, ne naştem copii, iar în sufletul nostru rămâne acea nostalgie a vremurilor vechi care ne face să retrăim momentele. Iar când acest lucru dispare, soarele e apus deja pe strada noastră. În concluzie, copilăria există în sufletul oricui şi trebuie rememorată până nu e prea târziu pentru aceasta. Acest lucru l-am constatat şi în cadrul evenimentului ” Suflet de copil , organizat de conducerea Secţiei de Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului. Pacienţii Secţiei de Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei au pregătit un program artistic de poezie,cântece şi dansuri populare şi au reuşit să transmită tuturor invitaţilor emoţii puternice. Printre invitaţi s-au numărat: preşedintele CJ, Alexandru Oprea,vicepreşedinţii CJ, Claudia Gilia şi Alin Manole, dr. Claudiu Dumitrescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Rodica Nicolae, directorul îngrijiri medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru, viceprimarul de la Răzvad, Ionela Şerban şi primarul comunei Gura Ocniţei, Sorin Ioniţă: „Nu este pentru prima dată când venim la Gura Ocniţei. Este o activitate emoţionantă. Le mulţumesc colegilor mei care sunt alături şi cred că din când în când este bine să ne aducem aminte şi de cei aflaţi în suferinţă . Eu cred că astfel de acţiuni trebuie făcute cu o frecvenţă mai mare „, a declarat preşedintele CJ, Alexandru Oprea.

„Iniţiativa aparţine colectivului de medici din cadrul Secţiei de Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei şi ne-am dorit să scoatem în evidenţă pacientul psihic care de cele mai multe ori nu primeşte respectful cuvenit. A fost o acţiune frumoasă şi emoţionantă „, a declarat dr. Claudiu Dumitrescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. „Ne bucurăm foarte mult că am putut să pregătim acest eveniment . Este dedicat Zilei de 1 iunie. Pe această cale ţin să mulţumesc CJ Dâmbovia, Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Primăriei Răzvad şi Primăriei Gura Ocniţei”, a afirmat medicul psihiatru Denisa Nicolescu, coordinator Secţia de Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei ” Impresionante momente, emoţii , oameni care nu au ambiţii, meschinări, adevarate suflete de copil.”, a spus primarul comunei Gura Ocniţei, Sorin Ioniţă

„Am rămas profund emoţionat. Este foarte adevărat că trebuie să ne aplecăm mult mai mult asupra celor aflaţi în suferinţă .”, a mai afirmat primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru.

” Este o bucurie pentru fiecare dintre cei care am participat aici dar şi o mare emoţie. Am răspuns pozitiv din prima clipă când am primit invitaţia şi am venit în sprijinul acestor oameni care au cu adevărat suflet de copil. „, a afirmat vicepreşedintele CJ, Claudia Gilia.

Pacienţii Secţiei de Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei care au transmis mari emoţii în rândul invitaţilor, la final au primit şi daruri. Cadourile au fost pregătite de către toţi invitaţii, pe propria cheltuială