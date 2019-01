SUCCES PENTRU EVELYN NEACŞU

Share This





















Final de an perfect pentru Evelyn Neacşu. Tenismena Clubului Sportiv Târgovişte s-a comportat excelent la Turneul Campionilor – Tennis Performance, iar la sfârşitul acestuia a intrat în posesia trofeului pus în joc. Sportiva coordonată de Sorin Erlic a devenit câştigătoarea turneului după ce a trecut în finală de Ana Maria Brotea (fav.4 – AS CS AS Club Politehnica), cu 6-3, 7-5. În schimb, până la disputa din ultimul act, Evelyn a trecut, pe rând, de Maria Barbu (Tenis Club Enache) – 3-6, 6-3, 6-3 – turul 2, Claudia Ogescu (Asociaţia Altius Tenis Club) – 5-7, 6-3, 7-5 – sferturi şi de Iris Maria Creastă (Asoc. Altius Tenis Club) – 6-2, 6-1, în semifinale. Cum a plecat din postura de favorită 2, tenismena de la CS Târgovişte a avut liber în primul tur. Tot pe final de 2018, Evelyn a mai câştigat Cupa S&F şi Cupa Zizin.