Sub aburii alcoolului conducea maşina

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Rurală Târgovişte au oprit pentru control, pe raza localităţii Valea Voievozilor, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, poliţiştii au procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0.54 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice. Pe numele acestuia, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care se află sub influenţa alcoolului. Totodată, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tânăr de 25 de ani, din Pucioasa, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Moreni, deşi acesta era radiat din circulaţie de autorităţile suedeze din luna iulie 2013. Faţă de cel în cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de punere în circulaţie ori conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii. De asemenea, alţi doi tineri de 20 şi 23 de ani, sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, după ce au fost depistaţi de poliţişti conducând autoturisme pe raza judeţului, deşi aveau permisele de conducere reţinute.