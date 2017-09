Structura anului şcolar 2017- 2018

Share This





















Cursurile noului an şcolar, care au început luni, 11 septembrie, însumează 167 de zile lucrătoare (35 de săptămâni). Structura anului şcolar cuprinde semestrul i (11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018) şi semestrul al ii-lea (12 februarie 2018 – 15 iunie 2018).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018), vacanţa intersemestrială (3 – 11 februarie 2018), vacanţa de primăvară (31 martie – 10 aprilie 2018) şi vacanţa de vară (16 iunie – 9 septembrie 2018). Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie

2017.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a Viii-a, în data de 8 iunie 2018.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfăşurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale.

Ca elemente de noutate, probele orale ale examenului de Bacalaureat se vor desfăşura în februarie, în timpul anului şcolar iar lucrările examenelor naţionale vor fi corectate de către profesori online, acasă sau în centrul de corectare.

Calendar Bacalaureat 2017-2018 -Prima sesiune

– 29 ianuarie – 2 februarie 2018 – înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune

– 12 – 13 februarie 2018 – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

– 14 – 15 februarie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

– 16, 19 şi 20 februarie – evaluarea competenţelor digitale (proba D)

– 21 – 22 februarie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C).

Probe scrise

– luni, 25 iunie – Limba şi literatura română –

Ea)

– marţi, 26 iunie – Limba şi literatura maternă –

Eb)

– miercuri, 27 iunie – proba obligatorie a profilului – Ec) – vineri, 28 iunie – proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed).

Afişarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) şi e urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00).

Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie.

Calendar Evaluarea Naţională 2017 – 2018

– 11 iunie 2018 – prima probă scrisă limba şi literatura română

– 13 iunie – proba scrisă la matematică

– 14 iunie – proba la limba şi literatura maternă

– 19 iunie (până la ora 12:00) – Afişarea primelor rezultate. Subsecvent, în aceeaşi zi, intervalul orar 14:00 – 19:00 este rezervat înregistrării contestaţiilor.

– 20 – 22 iunie – soluţionarea contestaţiilor.

– 23 iunie – afişarea rezultatelor finale.

Înscrierea absolvenţilor clasei a Viii-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 4 – 8 iunie 2018. Conform ordinului de ministru privind structura anului şcolar 2017 – 2018, cursurile şcolare pentru clasa a Viii-a se vor finaliza vineri, 8 iunie

2018.