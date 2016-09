Structura anului şcolar 2016-2017

Share This





















Anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre:

• Semestrul I – 12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017 – 19 săptămâni de cursuri

• Semestrul al Il-lea – 13 februarie 2017 -16 iunie 2017 – 16 săptămâni de cursuri

Vacanţa de iarnă va avea 2 săptămâni, ca şi până acum, şi tot 2 săptămâni va avea şi vacanţa de primăvară, perioadă în care se vor organiza etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare. Vacanţa intersemestrială va avea 1 săptămână.

În calendarul anului şcolar 20162017 au fost corelate perioadele de vacanţă şi perioadele de cursuri pentru a optimiza calendarele examenelor şi ale concursurilor naţionale, precizează Ministerul Educaţiei. Astfel:

Semestrul I

– Cursuri: luni, 12 septembrie 2016 -vineri, 23 decembrie 2016

– Vacanţa pentru copiii de la grădiniţă şi din clasele pregătitoare – a IV-a: 29 octombrie – 6 noiembrie 2016

– Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 24 decembrie 2016 – duminică, 8 ianuarie 2017

– Cursuri: luni, 9 ianuarie 2017 – vineri,

3 februarie 2017

– Vacanţa intersemestriala: sâmbătă,

4 februarie 2017 – duminică, 12 februarie

2017

Semestrul al Il-lea

– Cursuri: luni, 13 februarie 2017 -vineri, 14 aprilie 2017

– Vacanţa de primăvară: miercuri, 19 aprilie 2017 – duminică, 30 aprilie 2017

– Cursuri: marţi, 2 mai 2017 – vineri, 16 iunie 2017

– Vacanţa de vară: sâmbătă, 17 iunie 2017

– duminică, 10 septembrie 2017

Şcolile trebuie să marcheze prin manifestări specifice următoarele zile: 5 octombie – Ziua internaţională a educaţiei, 5 iunie – Ziua învăţătorului, 1 iunie – Ziua copilului.

Desfăşurarea programului „Şcoala altfel” este flexibilizată. Rămâne în continuare format din 5 zile consecutive lucrătoare, însă şcolile pot planifica desfăşurarea acestui program în următoarele intervale:

Pentru învăţământul preşcolar şi primar:

• 21 noiembrie 2016 – 2 decembrie 2016 • 27 februarie 2017 – 31 martie 2017

• 15 mai 2017 – 9 iunie 2017

Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

• 17 octombrie 2016 – 2 decembrie 2016

• 27 februarie 2017 – 31 martie 2017

• 15 mai 2017 – 9 iunie 2017

Desfăşurarea programului „Şcoala altfel” nu poate coincide cu perioada tezelor semestriale.

Tezele/lucrările semestriale se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Clasele a Vlll-a şi a XII-a fac excepţie de la structura de mai sus a anului şcolar 2016-2017.

La clasele a XII-a, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri, iar 3 săptămâni sunt dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat (două săptămâni pentru probele orale, despărţite de o pauză de o săptămână de săptămâna dedicată probelor scrise). Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 26 mai 2017.

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat din anul 2017 se va încheia pe 24 iulie (cu afişarea rezultatelor finale), în timp ce a doua sesiune a Bacalaureatului va începe pe data de 21 august (21 august 2017 – 6 septembrie 2017),

La clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri, iar o săptămână este dedicată desfăşurării Evaluării Naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 9 iunie 2017.