STROE NU VREA SA AUDA DE ÎNGHEŢAREA SEZONULUI ÎN LIGA I

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, nu exclude o intervenţie mai fermă în fotbal, după ce la mai multe cluburi din Liga I au fost înregistrate cazuri de infectare cu noul coronavirus. Stroe nu a precizat în ce ar putea consta această intervenţie mai „fermă”, însă a făcut afirmaţia răspunzând întrebării dacă se gândeşte să oprească sezonul Ligii I, informează news.ro.

Potrivit sursei citate, întrebat dacă se gândeşte să oprească sezonul Ligii I, ministrul a răspuns: „Nu. Din momentul în care am repornit această competiţie, mam bazat pe principiul autoguvernării la nivel de fotbal. LPF şi FRF sunt cei care împreună cu cluburile gestionează aceste competiţii. Măsurile prin care ei controlează activitatea acestor cluburi sunt descrise în norme care au nuanţat acele ordine şi se spune ce se întâmplă în momentul în care se infectează. Am ajuns până acolo încât să descriem modul în care sunt transportaţi jucătorii. Reguli am avut. O intervenţie abruptă în această activitate nu vreau să am, dar în condiţiile în care această competiţie sau organizatorii sau cluburile pun în pericol sănătatea sportivilor, există această posibilitate să avem şi o intervenţie mai fermă. Nu vreau să ajung acolo, nu mi-am dorit, permanent am declarat că nu sunt adeptul intervenţiilor asupra entităţilor de drept privat, federaţii, cluburi, competiţii, dar trebuie să ia măsuri, trebuie să se vadă acţiune. (n.r. – către Justin Ştefan) Sunteţi reprezentanţiilor, recomandaţi-le să se izoleze, mai sunt trei meciuri (n.r. – etape), dacă pentru trei meciuri auzim că se aruncă fotbaliştii pe geam (n.r. – dacă stau în cantonament), cum spunea un conducător de club despre un asemenea scenariu, înseamnă că mai avem mult până să fim profesionişti. Eu voi fi foarte atent la modul cum vor lua deciziile cei din zona fotbalului şi la modul cum vor implementa aceste decizii, mă interesează foarte mult respectarea teremenului de finalizare a competiţiei, să nu forţăm lucrurile şi să programăm meciul cu echipe care sunt suspecte de coronavirus, adică pun înaintea competiţiei sănătatea sportivilor. Am auzit scenarii cu trei meciuri în patru zile, nu cred că putem aduce sportul într-o asemnea situaţie”.

Stroe a reafirmat dorinţa lui ca finalul sezonului să se desfăşoare cu echipele izolate în cantonamente, iar FRF şi LPF să controleze cluburile şi să le sancţioneze dacă nu respectă măsurile sanitare.

„Avem foarte multe meciuri amânate, deja nu se mai ţine seama de un calendar bine stabilit dinainte. Chiar dacă până acum am fost avocatul Ligii I, am fost avocatul sportului în general, este momentul să acţionăm foarte ferm. LPF şi FRF trebuie să dispună anchete, care, pe de o parte, să corecteze aceste comportamente, să sancţioneze şi bine înţeles să redreseze această situaţie, dacă vor să încheie competiţia. Îmi pare rău să o spun, sunt şase zile de când avem primul mare focar din fotbalul românesc. După şase zile să văd că disputa generală este care pe cine suspendă, când se vor disputa meciurile, cine pierde trei puncte sau chestii de genul ăsta. Mă aşteptam ca unele echipe, cele care au probleme generate de infectările Covid să recurgă la prima posibilitate dată prin ordin de ministru, acel cantonament cu izolare, acel cantonament cu testare, acel cantonament care îţi asigură într-o mult mai mare măsură protejarea sănătăţii sportivilor şi a staff-ului tehnic decât să aibă o viaţă extrasportivă necontrolată, pentru că eu cred că acolo este problema. Nu în stadion se întâmplă aceste infectări, sunt ferm convins. Eu cred că problema este în altă parte. Am văzut că unele cluburi se întrec acum în a se testa succesiv. S-ar putea să avem mai multe teste covid decât meciuri, ceea ce este din punct de vedere epidemiologic, din punct de vedere medical ineficient”, a spus Stroe.