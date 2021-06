STOP CONSUMULUI Şl TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI !

Pentru marcarea, la nivel naţional, a Zilei Internaţionale împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri – 26 iunie 2021, Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, se alătură şi în acest an campaniei Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), prin organizarea de activităţi de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele nocive ale consumului de substanţe interzise. În acest context,Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a organizat vineri, 25 iunie a.c., atât la nivelul judeţean, întâlniri tehnice cu factorii decizionali ai autorităţilor administraţiei publice locale, având ca subiect propunerile planurilor locale de implementare a Strategiei Naţionale în Domeniul Drogurilor 2021 -2025 şi a Planului Judeţean de Acţiune pentru implemetarea Strategiei Naţionale în Domeniul Drogurilor 2021 -2025. Totodată, instituţia noastră a derulat în această perioadă, prin intermediul specialiştilor C.P.E.C.A. Dâmboviţa în mai multe unităţi de învăţământ (Şcolile Gimnaziale: „Matei Basarab”, „Mihai Viteazul”, „prof. Paul Bănică” şi Liceele „Transportuir Auto”, „Spiru Haret” şi „Bălaşa Doamana” din Târgovişte) activităţi de promovare a alternativelor sănătoase de petrecere a timpului liber în comunitate şi de informare corectă cu privire la riscurile şi efectele consumului de noi substanţe psihoactive în cadrul campaniei naţionale „Fii liber!”.

În fiecare an, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate coordonează campania globală de marcare a Zilei Internaţionale împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, propunând diverse teme adaptate problematicii drogurilor la nivel mondial, în scopul conştientizării problemelor majore pe care drogurile ilicite le reprezintă pentru societate şi pentru a căror rezolvare este nevoie de o colaborare strânsă între organizaţiile guvernamentale şi societatea civilă.

Mesajul campaniei din acest an -„Contribuie la o informare corectă! Poţi salva vieţi!” – îndeamnă atât instituţiile publice şi ONG-urile cu atribuţii în domeniu, cât şi pe fiecare individ în parte, să promoveze informarea în ceea ce priveşte drogurile şi efectele acestora din surse oficiale şi care au la bază evidenţe ştiinţifice.