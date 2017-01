Statul dă până la 40.000 de lei pentru izolarea organică a locuinţei

Share This





















Persoanele fizice care vor să-şi izoleze termic locuinţa vor putea cere de la stat o sumă nerambursabilă de până la 40.000 de lei, în cadrul programului „Casa verde Plus”.

Informaţia apare într-un act normativ al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), ce a fost publicat recent în Monitorul Oficial. Totuşi, pentru a putea beneficia efectiv de bani, cetăţenii trebuie să aştepte stabilirea sesiunii de înscriere.

Regulile pentru participarea în programul denumit, pe scurt, „Casa verde Plus” sunt incluse în Ordinul MMAP nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 34 şi se aplică deja. Însă înscrierea cetăţenilor va fi posibilă abia după ce autorităţile vor stabili o perioadă anume în acest sens.

Prin intermediul programului „Casa verde Plus”, statul vrea să încurajeze folosirea materialelor izolatoare organic-naturale pentru a reduce consumul energetic al clădirilor, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea mediului. Banii nerambursabili vor fi acordaţi persoanelor fizice atât pentru casele aflate în construire, cât şi pentru cele deja existente, însă, aşa cum reiese din actul normativ, numai dacă acestea au cel mult parter şi două etaje. Concret, persoanele fizice vor putea cere o sumă de până la 40.000 de lei (dar nu mai mult de 120 de lei pe metru pătrat izolat şi finisat), care va fi acordată sub forma unei prime de eficienţă energetică.

„Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficienţă energetică în valoare de maximum 40.000 de lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat şi finisat, pentru izolarea locuinţelor aflate în faza de construcţie şi pentru izolarea locuinţelor existente”, scrie în ordinul recent publicat.

Fiecare solicitant va putea să ceară o singură primă de eficienţă energetică, iar eventualele costuri suplimentare, ce vor depăşi finanţarea nerambursabilă (sau pur şi simplu nu vor fi considerate eligibile), vor fi suportate de către acesta. Cheltuielile eligibile vor cuprinde atât achiziţia de produse şi servicii, cât şi lucrările necesare implementării proiectului, plus taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

Sesiunea de înscriere în programul „Casa verde Plus” va fi stabilită şi apoi anunţată public de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Anunţul va fi făcut cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea înscrierilor.

Locuinţa individuală, pentru care se va putea cere finanţare, va fi considerată orice construcţie de sine stătătoare sau parte a unei alte construcţii, „care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită de regulă de o singură gospodărie pentru satisfacerea cerinţelor de locuit”, aşa cum scrie în ordinul MMAP.

Persoanele fizice se vor putea înscrie în programul guvernamental dacă sunt cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene ori ai Spaţiului Economic European şi dacă au domiciliul stabil în România, se arată în Ordinul MMAP nr. 2.425/2016.

Alte condiţii sunt ca solicitanţii să fie ori proprietari/coproprietari ai locuinţei ce urmează să fie renovată, ori proprietari ai terenului pe care-şi vor implementa proiectul de izolare termică.

De asemenea, conform documentului citat, celelalte condiţii de participare sunt:

• solicitantul să fie titularul autorizaţiei de construire pentru casa pentru care se solicită prima de eficienţă energetică sau să deţină autorizaţia de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietăţii terenului, pentru construirea clădirii;

• construcţia şi terenul să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare în instanţă, unei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

• solicitantul să aibă plătite taxele, impozitele, amenzile şi contribuţiile către bugetul de stat şi bugetele locale;

• în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului.

„Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente – locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz”, este explicat în actul normativ.

Proiectul de izolare termică a unei locuinţe aflate în construire va fi eligibil dacă este folosit un termosistem din materiale organic-naturale şi finisaje compatibile pentru pereţi/acoperiş (în baza unui proiect realizat de un arhitect cu drept de semnătură). Totodată, în proiectul tehnic/dispoziţia de şantier va trebui să se regăsească o menţiune explicită cu privire la termosistem. Regulile vor fi valabile şi pentru locuinţele ce vor fi renovate, însă în proiectul tehnic va trebui să fie menţionată şi suprafaţa utilă a casei.

Important! În ceea ce priveşte materialele de izolaţie organic-naturale, ordinul de ministru face referire la cânepă, lână, bumbac – denim reciclat, plută, celuloză din materiale reciclate şi alte materiale asemănătoare (agrementate tehnic).