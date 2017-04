Staţiunea Pucioasa va face parte din Master Planul de Turism

Share This





















Ministrul Turismului i-a dat asigurări edilului Constantin Ana că staţiunea Pucioasa va fi prinsă în Master Planul de Turism. Ministerul Turismului a iniţiat un Master Plan pentru investiţii în domeniu, care va fi legiferat până la 1 iulie 2017: „Am avut o discuţie cu ministrul Turismului şi ne-a asigurat că în baza solicitărilor pe care le-am trimis prin intermediul Consiliului Judeţean, staţiunea Pucioasa va fi prinsă în Master Planul de Turism ce va fi definitivat până în luna iulie a anului curent şi trebuie să pregătim nişte investiţii serioase ca să avem un motiv pentru a se veni cu adevărat la Pucioasa. Este o întrebare pe care eu mi-o pun şi care mămacinp de când mi-am început mandatul, şi anume ce ar căuta un turist la Pucioasa?! Nu am un răspuns pe care să-l dau astăzi, dar sper să-l am în doi-trei ani. „, a declarat primarul Constantin Ana.

Edilul Constantin Ana a mers şi cu propuneri clare de investiţii privind oraşul pucioasa în domeniul turismului:

„Dacă Pucioasa va fi cuprinsă în Master Planul de Turism în primul rând vom putea realiza nişte obiective prin care să devenim atractivi. Propunerea pe care i-am făcut-o domnului ministru este să facem o bază de agrement, un centru spa, cu o piscină indoor-outdoor, cu toate dotările necesare pentru cei care vor să vină nu numai la tratament, ci şi la o relaxare de două- trei zile pentru că pentru moment cred că targetul oraşului Pucioasa trebuie să fie acela de a deveni atractivă pentru turismul de weekend. Asta este opinia mea. Vrem să facem aceste investiţii in fonduri guvernamentale, pentru că prin fonduri europene avem Axa 7 numai că aceasta ne crează o mică mare problemă, orice investiţie generatoare de venit îţi impune o cotă de cofinanţare până la 50% şi atunci la o investiţie de 5 milioane de euro nu ştiu de unde aş putea să scot eu 2,5 milioane de euro, plus TVA-ul aferent, plus alte cheltuieli neeligibile ce apar pe parcurs. Vă daţi seama că ar trebui să pregătim 150 de miliarde pentru un proiect de amploare, ceea ce este imposibil”, a mai spus primarul Constantin Ana.

Turismul trebuie să fie o ramură prioritară, românii trebuie să redescopere România. Multe obiective turistice nu sunt puse în valoare.