STAGIU DE PERFECŢIONARE PENTRU ANTRENORII DE BASCHET DIN ROMÂNIA

Federaţia Română de Baschet, în parteneriat cu Baschet Club Alpha, AMBB şi „The Basketball Embassy”, va organiza, miercuri, 7.03.2018, orele 8:30-10:00, şi joi, 8.03.2018, orele 8:30-10:00, la „Arena de Baschet” din Bulevardul Basarabia, nr. 39, Bucureşti, cea dea treia ediţie a „Evolve Clinic”. Sunt invitaţi să participe la expunerile din „Evolve Clinic”, în mod gratuit, toţi antrenorii interesaţi, prezenta fiind necesară pentru procesul de licenţiere al antrenorilor. Pe această cale vă anunţăm că prezenta participanţilor la „Evolve Clinic” va fi notată într-un tabel intern ce va servi ulterior în procesele de licenţiere FRB la care participă.

Ca şi la ediţiile anterioare, şi de această dată „Evolve Clinic” are un invitat special, în persoana antrenorului american Justin Berry, din San Antonio, Texas. Justin Berry are experienţă atât în antrenorat şi training individual, cât şi ca jucător profesionist în Europa, fiind actualmente antrenor al Next Level Raiders (San Antonio, Texas). Antrenorul american ocupă şi poziţia de International Coach în cadrul „The Basketball Embassy”.

Stagiul „Evolve Clinic” are ca scop prezentarea structurii şi a antrenamentelor specifice fiecărei categorii de vârstă de la nivelul de grădiniţă, la şcoala generală, liceu, universitate şi până la cel de profesionist. Clinicul de la Bucureşti va fi compus din două sesiuni, una urmând să aibă loc miercuri, când se va discuta despre „Categoriile superioare de vârsta (College şi High School), iar una va avea loc joi, când se va discuta despre categoriile de vârstă mai mici.