Stagiarii încadrați în programul de internship de la Consiliul Județean Dâmbovița (CJD) îşi vor încheia activitatea în data de 15 decembrie 2021

Programul „Internship la Consiliul Județean Dâmbovița” a ajuns la final. În cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul instituției, președintele CJD, Corneliu Ștefan, i-a felicitat pe cei 7 interni pentru modul în care și-au îndeplinit atribuțiile stabilite în fișele de post.

Programul inițiat de președintele Corneliu Ștefan este unic în cadrul administrației publice locale la nivel național și a fost organizat pentru o perioadă de 3 luni consecutive, stagiarii lucrând 20 de ore pe săptămână.

Pe parcursul celor 3 luni de stagiu, tinerii, sub coordonarea conf. univ. dr. Claudia Gilia, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui, au putut aprofunda mecanismele de funcționare ale administrației județene atât în cadrul instittuției, cât și pe teren, cu prilejul unor vizite la instituțiile subordonate CJD.

„Internship la Consiliul Județean Dâmbovița” a permis stagiarilor: Diana Elena Popa (Serviciul Administrarea Patrimoniulu), Theodora-Georgiana Nicolăescu (Serviciul Juridic, Contencios), Andrei Alexandru Veseliu (Serviciul Tineret, Sport, Turism, Asociații, Fundații), Laura Valentina Stoica (Serviciul Programe Europene), lonuț Marian Lilea (Serviciul Programe Naționale), Alice Petronela Grigorescu (Direcția Economică) și Elena Sabina Tănase (Direcția Tehnică) să-și pună în practică cunoștințele dobândite în timpul studiilor, în domeniile lor de competență, și să dobândească experiență personală prin intermediul activităților desfășurate și al contactelor stabilite la locul de muncă.

În cadrul conferinței de presă de astăzi, președintele CJD, Corneliu Ștefan, le-a înmânat alături de vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, administratorul public al județului, Cristian Avanu și secretarul general al județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, celor 7 interni, certificatele de absolvire a programului de internship și le-a transmis: „Săptămâna aceasta încheiem primul program de internship din județul Dâmbovița, program unic în România, un program pe care l-am inițiat împreună cu colegii mei, și nu în ultimul rând, cu toți consilierii județeni, pentru a deschide larg porțile Consiliului Județean Dâmbovița. Prin acest program, administrația publică din județul nostru și-a deschis larg ușile către 7 tineri care au câștigat pentru prima dată acest program de internship în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița. Sunt 7 tineri care au văzut ceea ce înseamnă administrația publică județeană, alături de noi, de conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, de aparatul tehnic, de colegii din cadrul CJD, de consilierii județeni. Nu în ultimul rând, cred că a fost o onoare și pentru ei, dar și pentru noi, ca pentru o perioadă de 3 luni să lucreze în cea mai importană insitituție publică din județul Dâmbovița – Consiliul Județean Dâmbovița.

Îi mulțumesc și doamnei Claudia Gilia, care s-a ocupat de coordonarea lor în această perioadă, și nu în ultimul rând, tuturor colegilor din cadrul consiliului județean.

Vă felicit pe toți pentru detem-inarea cu care v-ați îndeplinit atribuțiile în cadrul acestui program. Mă bucur că am putut să vă oferim acest stagiu de practică prin care ați beneficiat de formare profesională și dobândirea de experiență atât în interiorul consiliului jdețean, cât și pe teren, prin vizitele pe care le-ați efectuat la instituțiile ce aparțin consiliului județean. Am convingerea că activitatea pe care ați avut-o la CJD va constitui un bun start în viață și în cariera pe care o veți avea”.

Claudia Gilia, coordonatorul proiectului: „Într-adevăr, acest program vine în întâmpinarea cerințelor de pe piața muncii, pentru că se dorește ca tinerii noștri să aibă o pregătire solidă. Consiliul Județean Dâmbovița le-a oferit celor 7 interni, pentru o perioadă de aproximativ 3 luni, o experiență deosebită, iar cunoștințele lor teoretice au putut să fie și puse în practică. Dincolo de faptul că s-au implicat activ în direcțiile în care au activat pe parcursul celor 3 luni, tot acest stagiu le-a oferit și oportunitateea să vadă de la firul ierbii tot ceea ce înseamnă administrația publică, un domeniu extrem de complex. Pe lângă activitatea pe care au desfășurat-o în cadrul CJD, i-ați văzut prezenți și la instituțiile subordonate consiliului județean, dar și la obiectivele pe care consiliul județean le are în lucru”.

În semn de apreciere pentru șansa pe care au primit-o, aceea de a lucra în cadrul aparatului propriu al CJD, cei 7 tineri i-au oferit președintelui Corneliu Ștefan și coordonatorului Claudia Gilia, câte o plachetă.

Potrivit principiului de recrutare inteligentă, Consiliul Județean Dâmbovița a oferit șapte stagii de practică unor tineri care au obținut recent o diplomă universitară și se află la începutul unei cariere profesionale. Prin acest demers, consiliul județean sprijină pregătirea profe

sională a tinerilor, înțelegerea de către aceștia a mecanismului de lucru al instituției și, de asemenea, șansa de a se implica direct în viața comunității dâm-bovițene.