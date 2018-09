Stadiul proiectelor implementate de CJ Dâmboviţa

Share This





















Preşedintele CJ Dâmboviţa, Daniel Comănescu a susţinut o conferinţă de presă la sediul PSD Dâmboviţa. Şeful judeţului a ţinut să aducă în atenţie câteva chestiuni privind activitatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În ceea ce priveşte Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa I şi II, situaţia se prezintă astfel:

PNDL ETAPA I ( 2015-2019)

LA NIVELUL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA AU FOST APROBATE 132 OBIECTIVE DE INVESTIŢII, DIN CARE CJD 17 OBIECTIVE, CU O VALOARE TOTALĂ FINANŢATĂ DE LA BUGETUL DE STAT ÎN CUANTUM DE 340.755.689,70

LEI.

PÂNĂ LA ACEASTĂ

DATĂ S-AU FINALIZAT 99 OBIECTIVE (CJD 13) ÎN LUCRU

– 33 OBIECTIVE DE INVESTIŢII (CJD 4).

SUMA DECONTATĂ PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIŢII DIN CADRUL PNDL ETAPA I A FOST DE

234.011.437,91 LEI – REST DE DECONTAT – 106.744.251,79

LEI, DIN CARE CJD 15.433.699,30 LEI, REST DE DECONTAT.

ÎN ANUL 2018 AU FOST

DECONTATE SUME ÎN CUANTUM DE 39.617.066,73 LEI, DIN

CARE CJD A DECONTAT SUMA TOTALĂ DE

4.391.328,69 LEI.

PNDL ETAPA II

(2018-2021)

ÎN CADRUL ACESTEI ETAPE AU FOST APROBATE 242 PROIECTE DIN CARE CJD 21 PROIECTE CU O VALOARE

TOTALĂ DE 686.194.613,23

LEI. PÂNĂ LA ACEASTĂ DATĂ

S-AU FINALIZAT 45 OBIECTIVE (CJD 4) ÎN LUCRU – 197 OBIECTIVE DE INVESTIŢII (CJD 17).

DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI Şl PÂNĂ IN PREZENT

AU FOST DECONTATE SUME ÎN CUANTUM TOTAL DE 75.529.486,55 LEI DIN CARE CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA A DECONTAT LUCRĂRI ÎN VALOARE DE

38.853.987,39 LEI.

ASTFEL, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA A ATRAS DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI SUMA DE

115.146.553,28LEI, DIN CARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

DÂMBOVIŢA A BENEFICIAT DE SUMA DE 43.245.316,08 LEI.

DUPĂ ÎNCHEIEREA

CONTRACTELOR DE FINANŢARE, A REZULTAT O ECONOMIE DE 69.713.942,58 LEI, DIN CARE 61.547.242,62 REPREZINTĂ ECONOMII REZULTATE DIN MODIFICAREA STANDARDELOR DE

COST, IAR 8.166.699,96

REPREZINTĂ ECONOMII REZULTATE ÎN URMA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE.

În ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene, situaţia proiectelor aflate în implementare şi pregătire, propuse pentru finanţare în perioada 2014-2020, este următoarea:

Pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a aplicat pentru proiecte finanţate din fonduri europene, important factor de susţinere financiară şi dezvoltare locală a comunităţilor.

Astfel, prin Programul Operaţional Regional, 20142020, la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa se implementează două proiecte majore de infrastructură, atât rutieră, cât şi culturală:

a). DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT JUDEŢEAN PRIN MODERNIZAREA DJ720, DJ720B, DJ711 ŞI DJ101B PE TRASEUL LIMITA JUDEŢ PRAHOVA – MORENI -GURA OCNIŢEI – RĂZVAD -ULMI – TÂRGOVIŞTE -COMIŞANI – BUCŞANI – BĂLENI – DOBRA – FINTA -BILCIUREŞTI – COJASCA – CORNEŞTI – BUTIMANU -NICULEŞTI – LIMITĂ JUDEŢ

ILFOV este proiectul ce are ca obiectiv general creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene. Proiectul a fost contractat în data de 04.08.2017. Până la această dată, s-a realizat achiziţia de audit financiar, achiziţia de servicii de proiectare tehnică, se elaborează proiectul tehnic, care va sta la baza achiziţiei de lucrări. De asemenea, s-a realizat achiziţia de servicii de publicitate şi consultanţă în management. Valoarea totală a proiectului este de 211.822.388 lei.

b). IMPULSIONAREA DEZVOLTĂRII JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA ŞI PĂSTRAREA IDENTITĂŢII CULTURALE A FOSTEI CAPITALE A ŢĂRII ROMÂNEŞTI PRIN CONSERVAREA, PROTEJAREA, DEZVOLTAREA ŞI VALORIFICAREA ANSAMBLULUI MONUMENTAL CURTEA DOMNEASCĂ DIN TÂRGOVIŞTE este proiectul ce are ca obiectiv general valorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească, ca urmare a conservării şi protejării obiectelor: Ruine Biserică paraclis, Turnul Chindiei, Biserica „Sf. Vineri” – Domnească mică şi Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului”. Proiectul a fost contractat în data de 19.12.2017. Până la această dată, s-a realizat achiziţia de consultanţă în achiziţii, consultanţă în management, servicii de elaborare proiect tehnic, servicii de informare şi publicitate şi de audit. Valoarea totală a proiectului este de 19.626.845,70 lei.