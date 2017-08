Sprijin financiar consistent pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Share This





















La Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte a avut loc o conferinţă de presă la care au participat dr. Claudiu Dumitrescu – managerul spitalului, Rodica Nicolae – directorul de îngrijiri din SJUT, directorul medical Andrei Tomescu, Parvu Mihaela- director economic şi dr. Elena Firoiu – purtătorul de cuvânt al instituţiei, au fost prezentate noutăţile privind activitatea instituţiei spitaliceşti, şi au fost evidenţiate o serie de aspecte privind investiţiile mari ale instituţiei.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, dr. Claudiu Dumitrescu aanunţat în cadrul unei conferinţe de presă că în următoarea perioată suportul financiar din partea Muinisterului Sănătăţii va fi substanţial pentru unitatea spitalicească pe care o conduc. Concret în trimestrul 3 şi trimestrul 4 va creşte finanţarea pentru investiţii cu suma de 8.000.000 de lei. Managerul a spus că 7.000.000 de lei vor merge către investiţia de la Sanatoriul Moroeni iar 1.000.000 de lei va fi destinat demarării investiţiei Staţie de Oxigen.

Cu data de 1 septembrie 2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte va primi echipamente medicale de la Ministerul Sănătăţii cu finanţare prin Banca Mondială. Se va acorda sprijin şi pentru creşterea calităţii Maternităţii Târgovişte

Spitalul Judetean Targoviste a fost infiintat in anul 1930 intr-o cladire cu un numar de 20 de paturi. In 1938 a avut loc extinderea acestuia, construindu-se inca 2 cladiri, numarul de paturi ajungand la 120. – In perioada 1940-1948 a luat fiinta sectia de Pediatrie, Obstetrica-Ginecologie, Nou Nascuti si Policlinica. 1950-1952 a luat fiinta sectia de Chirurgie Generala cu 80 paturi. 1958-1960 s-a infiintat sectia de Cardiologie si Laboratorul de Analize medicale. In 1973 s-a construit noua cladire a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste avand 700 paturi, asigurand asistenta medicala a populatiei in municipiul Targoviste si in majoritatea comunelor din judet.In aceste conditii Spitalul Jud. Targoviste se compune dintr-un sediu central in componenta caruia intra atat sectiile si compartimentele cu paturi cat si sectiile fara paturi..

Tot in cadrul sediului central exista laboratorul central al spitalului, laboratorul radiologic, laboratorul de anatomie-patologica , compartimentul de medicina legala ,cat si policlinica compusa dintr-un numar de 19 cabinete medicale care asigura serviciile medicale intregului judet .

în prezent Spitalul Judetean de UrgentaTargoviste numara 1938 paturi .