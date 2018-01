Sprijin acordat prin PNDR pentru comasarea terenurilor

Share This





















Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea unei noi sesiuni de primire a solicitărilor de finanţare prin intermediul submăsurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, care se va desfăşura în perioada 8 ianuarie – 11 mai

2018.

Fondurile europene disponibile pentru această sesiune de primire a cererilor de finanţare sunt în valoare de 12.290.531 euro iar pragul de calitate lunar stabilit pentru intervalul 8 ianuarie 2018 – 8 februarie 2018 este de 25 de puncte şi scade treptat până la pragul minim de 3 puncte în ultima lună a sesiuni

(11 aprilie 2018 – 11 mai 2018).

Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii sM 6.5 se acordă sub formă de plată anuală începând cu anul semnării contractului de finanţare şi până la data de 31.12.2020. Valoarea sprijinului ajunge până la 1.500 de euro/ an şi reprezintă 120% din suma anuală pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (plăţi directe către fermieri).