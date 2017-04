Spitalul Orăşenesc Pucioasa are conducere nouă. Juristul Adriana Ancuta, manager interimar şi doctorul Daniel Cioroba, director medical interimar

Share This





















Spitalul Orăşenesc Pucioasa are o nouă conducere, juristul Adriana Ancuta, manager interimar şi doctorul Daniel Cioroba, director medical interimar. Pe data de 18 aprilie, a expirat Contractul de management al doamnei doctor Cecilia lonesc, prin urmare edilul oraşului pucioasa a decis să producă o schimbare şi la Spitalul Pucioasa, numind o nouă conducere interimară. Edilul Constantin Ana a mai ţinut să puncteze că Primăria Pucioasa are ca prioritate modernizarea unităţii spitaliceşti şi creşterea standardelor de calitate la serviciile medicale: ” Saptamana mare a trecut, la fel si sărbătorile Pascale. Şi simt nevoia, de fapt, am obligaţia să vă aduc la cunostinta câteva lucruri foarte importante. Începem cu Spitalul Orăşenesc Pucioasa, unde ieri, 18.04. 2017, a expirat Contractul de management al doamnei doctor Cecilia lonescu si unde am decis ca, începând de astăzi, sa avem o nouă conducere, formată din dna jurist Ancuta Adriana, manager interimar si dl. doctor Cioroba Daniel, director medical interimar. Le multumesc pentru faptul că au acceptat aceasta provocare si sunt sigur ca, împreună, vom produce acea emulaţie ce va readuce Spitaul-ul orăşenesc Pucioasa în atenţia medicilor de care avem atat de mare nevoie!!! În condiţiile în care Primaria Pucioasa are ca prioritate sprijinirea Spitalului, având pregătit un proiect european pe AXA 3 – reabilitare termica, un altul pe AXA 8 – centrul primiri urgenţe si ambulatoriu, un proiect depus la MDRAP pentru o dotare la ultimele standarde a tuturor sectiilor ale acestui Spital, pregătind construcţia unui bloc prin ANL doar pentru cadrele medicale, sunt încrezător în şansele noastre de a avea un Spital asa cum noi toti ni-l dorim si ni-l imaginam!!!”, a afirmat primarul Constantin Ana.

Spitalul Orăsenesc PUCIOASA este spital general cu 270 paturi ce deserveşte zona de nord a judeţului cu o populaţie de cca 70.000 locuitori, incluzând 2 oraşe – Pucioasa, Fieni şi 10 comune arondate. Oraşul este staţiune balneoclimaterică determinând un aflux crescut de pacienţi cu afecţiuni reumato-logice şi afecţiuni psihice datorită climatului temperat cu efect sedativ. Este al doilea spital din judeţ ca mărime, importanţă şi volum de activitate. Fiind situat într-o zonă strategică (subcarpatică) este considerat spital ZI (de zonă interioară – în caz de calamităţi, război).