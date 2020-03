Spitalul Judeţean din Târgovişte va avea un aparat de testare care depistează noul coronavirus

Share This





















Preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan a spus în cadrul unei videoconferinţe cu presa locală că lupta contra răspândirii COVID-19 este tot ce contează acum, măsurile de protecţie faţă de oamenii afectaţi direct şi indirect, măsurile pentru asigurarea serviciilor de sănătate în toate unităţile sanitare din România. Mai mult, liderul Corneliu Ştefan a ţinut să puncteze că şi la nivelul judeului Dâmboviţa, PSD Dâmboviţa are o singură prioritate. Sprijinirea sistemul de sănătate şi încercarea de a întârzia răspândirea virusului. La propunerea preşedintelui PSD Dâmboviţa, deputatul Corneliu Ştefan, CJ Dâmboviţa va face o rectificare bugetară ce are ca scop achiziţionarea unui aparat medical performant de depistare a COVID-19 la Spitalul Judeţean Dâmboviţa. Deputat Corneliu Ştefan, a mai anunţat că parlamentarii partidului, împreună cu conducerea CJD şi cea a Primăriei Târgovişte vor sponsoriza Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte cu un monitor pentru funcţii vitale, aparat de care unitatea medicală are mare nevoie în această perioadă şi nu numai. Aparatul urmează să ajungă în câteva zile în dotarea spitalului, iar plata acestuia se va face din indemnizaţiile parlamentarilor PSD Dâmboviţa, dar şi din contribuţii ale conducerii forului administrativ judeţean şi a Primăriei Municipiului Târgovişte.Preşedintele PSD Dâmboviţa, deputat Corneliu Ştefan, face apel la oamenii de afaceri, la dâmboviţenii care au posibilităţi financiare, să sprijine Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte în această perioadă de pandemie cu C0VID-19.De asemenea, liderul PSD Dâmboviţa mulţumeşte tuturor celor aflaţi în prima linie în lupta cu COVID-19 şi face un apel şi la cetăţenii judeţului Dâmboviţa să respecte măsurile impuse de autorităţi în această perioadă de criză.