Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte în colaborare cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa va realize liftul exterior pentru Secţia de Oncologie

Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte va avea, în sfârşit, anul acesta un lift exterior pentru pacienţi. La momentul de faţă pacienţii extrem de bolnavi, care nu se pot ţine pe picioare sunt urcaţi pe scări, cu targa sau pe braţe, pentru că nu există lift. Totul se întâmplă în secţia Oncologie a unităţii spitaliceşti. Managerul general al SJUT, dr. Claudiu Dumitrescu, şi-a propus să urgenteze dotarea Secţiei de Oncologie cu liftul mult aşteptat de care bolnavii şi personalul medical au mare nevoie: „La Oncologie, anul acesta, în colaborare cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, vrem să reuşim să montăm liftul exterior pentru că nu se mai poate ca un spital care s-a modernizat foarte mult să aibă în continuare secţii unde pacientul este cărat pe braţe, mai ales că bolnavul oncologic, de cele mai multe ori, ajunge pe targă. Şi de ce nu, încercăm şi o umanizare a secţiei. Vrem să dăm un alt aspect secţiei de oncologie, prin compartimentul de îngrijiri paleative, care pare totuşi prea şters, prea alb, imaculat… Vrem să-i dăm o altă culoare”, a afirmat dr. Claudiu Dumitrescu.

Cabinet de Geriatrie

În acest an, Spitalul Judeţean a reuşit să obţină un contract mai bun cu cei de la Casa de Sănătate, iar rezultatul s-a văzut în Ambulatoriul de Specialitate, unde au apărut cabinete medicale noi: „Am negociat cu Casa de Sănătate un contract mai bun anul acesta, ceea ce este de mare utilitate pentru spital, pentru că avem o finanţare superioară celei de anul trecut. Astfel am putut crea în Ambulatoriul de Specialitate noi cabinete medicale pentru a veni în sprijinul pacienţilor. De exemplu am înfiinţat un cabinet de Geriatrie, care nu exista, unde pot fi consultaţi pacienţii vârstnici. De asemenea, la cabinetul de psihologie, unde adresabilitatea era crescută, am mărit schema de personal, de la o normă, la două norme şi astfel am venit în sprijinul pacienţilor”, a mai afirmat dr. Claudiu Dumitrescu.