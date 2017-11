Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte a marcat Ziua mondială a prematurităţii

Share This





















De 7 ani, Ziua mondială a prematurităţii este marcată, anual, la 17 noiembrie.

Oficial, începând cu 2011, această zi are rolul de a atrage atenţia asupra riscurilor pe care le presupune naşterea prematură. Naşterea prematură este naşterea care are loc înainte de 37 de săptămâni complete de sarcină.

Ziua mondială a prematurităţii a fost sărbătorită şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte – Maternitatea Târgovişte. Cei mai importanţi invitaţi la acest eveniment au fost copiii născuţi prematur, îngrijiţi foarte bine în Secţia Neonatoligie şi care acum sunt sănătoşi şi voinici. A fost organizată o întâlnire în cadrul căreia s-a vorbit despre super eroii, copiii născuţi prematur dar care prin eforturile deosebite ale medicilor supravieţuiesc. Întâlnirea a fost condusă de şeful Secţiei Neonatoligie – dr. Roxana Aldea. S-a vorbit şi despre perfecţionarea actului medical şi găsirea resurselor financiare pentru dotarea tuturor maternităţilor cu aparatura necesară acestor copii speciali.

În Maternitatea Târgovişte, o maternitate de grad 2, dar care oferă servicii de nivelul unei maternităţi de grad 3, din anul 2015 de când nu mai primeşte finanţare din partea Ministerului Sănătăţii, au fost îngrijiţi foarte bine 52 de nou născuţi cu vârstă gestaţională sub 32 de săptămâni. Ceea ce este mai grav, din 2015 şi până în prezent oficialii de la centru refuză să trateze cu maximă importanţa solicitărea Maternităţii Târgovişte de a trece de la grad 2 la grad 3.

La final au fost premiaţi super eroii, copiii născuţi prematur dar care prin eforturile deosebite ale medicilor, supravieţuiesc şi sunt tineri sau copii deosebiţi.

În această activitate a fost partener şi Organizaţia Salvaţi Copiii Dâmboviţa.