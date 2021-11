SPECTATORII REVIN ÎN TRIBUNELE STADIOANELOR DE FOTBAL!

Răzvan Burleanu a ținut o conferință de presă la sediul FRF, în urma ședinței Comitetului Executiv, unde s-au luat mai multe măsuri cu privire la modul de desfășurare al competițiilor interne, din cele trei ligi, și a Cupei României, în contextul actualului val 4 al pandemiei.

Referindu-se la rata de vaccinare din cele trei ligi competiționale, Răzvan Burleanu a declarat astăzi că aproximativ 50% dintre jucătorii legitimați la cele 136 de cluburi din România sunt deja vaccinați cu doza completă de vaccin. Tot Răzvan Burleanu anunța un record în liga a 2-a și a 3-a, unde cel puțin cinci echipe au o rată de vaccinare de 100%.

„În acest moment, în primele trei eșaloane fotbalistice ale României, adică la cele 136 de formații, peste 50% dintre jucători sunt vaccinați cu schema completă. Procentul este superior ratei de vaccinare la nivel național, care se află sub 40%! În ceea ce privește staff-ul (tehnic, suport sau medical), procentul este de peste 80%.

La Liga 2, din cei 87 de arbitri doar 5 nu sunt vaccinați, un procent de 94,25%, iar la Liga 3 procentul este de 82,07%, mai exact sunt 45 de arbitri din cei 251 care încă nu s-au vaccinat. Mai mult decât atât, sunt cinci formații, două în Liga 2 și trei în Liga 3, ale căror delegații sunt vaccinate în proporție de 100%!”, declară Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Tot Răzvan Burleanu a fost cel care a anunțat și care este rata de vaccinare în cadrul instituției pe care o conduce. Președintele FRF anunța la conferința de presă că 95% din angajații federației sunt vaccinați cu doza completă de vaccin.

„La nivelul instituției FRF, 95% dintre angajați sunt vaccinați, iar în cadrul staff-urilor tuturor echipelor naționale procentul este de 100%. În plus, la ultima acțiune a primei reprezentative, procentul jucătorilor vaccinați a fost de aproape 80%!”, a anunțat Răzvan Burleanu, referindu-se și la procentul de vaccinare din prima ligă competițională, în acest caz declarând:

„În ceea ce privește arbitrii, la Liga 1,98,25% este procentul celor vaccinați, adică dintr-un total de 57 de persoane una singură nu este vaccinată. Aceasta se află însă în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi de la testarea pozitivă Covid-19.”

S-au luat mai multe decizii în Comitetul Executiv al FRF, decizii menite să asigure desfășurarea competițiilor interne în concordanță cu măsurile CNSU și CMBSU din ultima vreme. Astfel că, în aceeași conferință, Răzvan Burleanu a mai anunțat că din 8 noiembrie microbiștii ar putea reveni în tribunele stadioanelor.

„E o pierdere mare să nu jucăm cu spectatori. Din discuțiile cu CNSU, am obținut o fereastră. Începând din 8 noiembrie, s-ar putea permite din nou accesul spectatorilor. Fotbalul ar putea fi folosit drept un exemplu pentru vaccinare. (..) Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis permanent, că fotbalul poate fi un exmplu pentru celelalte sectoare. Vaccinarea reprezintă singura cale pentru a reveni la o viață cât mai aproape de normalitate”, a transmis Răzvan Burleanu, în conferința de presă.