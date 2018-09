SPECIALIŞTII CPECA DÂMBOVIŢA, ALĂTURI DE ELEVI ŞI ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Share This





















Începerea noului an şcolar oferă posibilitatea Agenţiei Naţionale Antidrog de a relua şi intensifica activităţile de prevenire a consumului de droguri, tutun şi alcool în rândul populaţiei şcolare.

Astfel, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa sunt parteneri cu responsabilităţi comune, în special în cadrul capitolului A.1 Prevenirea în Şcoală din Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 20142020, ce are următoarele obiective specifice:

Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber;

Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.

Pentru anul şcolar 2018-2019, se vor implementa, cu precădere, în unităţile de învăţământ următoarele proiecte naţionale: Concursul MESAJUL MEU ANTIDROG, ediţia a XVI-a, Proiectul „FRED GOES NET – intervenţii timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima dată”; Proiectul „Necenzurat”; Proiectul „ABC-ul emoţiilor”,Proiectul „Cum să creştem sănătoşi”.

Activităţile proiectelor enumerate mai-sus sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională a fiecărei vârste (grup ţintă), astfel încât să fie atractive şi uşor de înţeles, fiind dovedit faptul că adoptarea unui stil de viaţă sănătos la vârste fragede poate fi un factor de protecţie în faţa tentaţiilor apărute odată cu înaintarea în vârstă, atât în ceea ce priveşte consumul de tutun, alcool şi droguri, cât şi în faţa presiunilor sociale.