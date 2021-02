SORANA, VICTORIE FĂRĂ EMOŢII

Sorana Cîrstea (30 de ani, 68 WTA) s-a calificat în turul doi la Australian Open, după ce a câştigat duelul 100% românesc din primul tur, cu Patricia Ţig (26 de ani, 56 WTA), scor 6-2, 6-1.

Sori nu i-a dat nicio şansă adversarei, pe care a învins-o în 59 de minute, în primul duel direct pentru cele două sportive.

Calificarea în turul 2 este recompensată la Australian Open cu un premiu de 150.000 de dolari australieni (95.600 de euro) şi cu 70 de puncte WTA. Jucătoarele eliminate în prima manşă primesc 100.000 de dolari australieni (63.750 de euro) fiecare şi câte zece puncte WTA.

Din cele 5 sportive române care au evoluat luni, în prima zi a Australian Open, Sorana Cîrstea şi Simona Halep au trecut în manşa a doua, iar Irina Begu, Mihaela Buzărnescu şi Patricia Ţig au fost eliminate.

În turul al doilea, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Petra Kvitova (Cehia, 9 WTA), care a trecut în două seturi, 6-3, 6-4, de Greetje Minnen

(Belgia, 110 WTA).

Cele două sportive s-au mai întâlnit de 7 ori până acum, iar Petra Kvitova conduce la „directe” cu 5-2.

Meciul de luni, din primul tur de la Australian Open, a fost primul pentru Sorana Cîrstea după episodul rar întâlnit din weekend, când şi-a umilit pur şi simplu antrenorul.

Sportiva a cerut sancţionarea propriului antrenor, după ce Adrian Cruciat a încercat să-i transmită câteva sfaturi din tribună.

„Taci din gură, taci, taci din gură!”, i-a spus jucătoarea antrenorului său. „Puteţi să-i daţi un avertisment? Vorbeşte nonstop! El e acolo, eu sunt aici. I-am zis de 10 ori să tacă”, s-a plâns Sorana arbitrei de scaun.

„Vrei să-i dau un avertisment antrenorului tău?”, a fost întrebarea venită din scaun. „Ştiu, dar spune şi-i să tacă! I-am spus de 10 ori, nu mai pot”, a fost replica Soranei.

„Da, mărturisesc că aşa ceva nu am văzut, încă nu am văzut sau poate s-au mai întâmplat cazuri, dar eu nu am păţit, în anii de comentariu. Sorana i-a cerut arbitrei de scaun să-l avertizeze pe Adi, pe antrenorul ei, pentru că vorbeşte non-stop!”, a afirmat Cristi Mândru, comentatorul Digi Sport, după ce a asistat la aceste scene.

În cele din urmă, meciul s-a încheiat cu victoria clară a lui Ann Li, scor 6-3, 6-1.