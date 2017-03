SORANA STAŢIONEAZĂ PE LOCUL 66

Share This





















Dâmboviţeanca este una dintre cele cinci jucătoare de tenis din România care se află în top 100 mondial Românca Simona Halep este în continuare pe locul patru în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni şi în care România are din nou cinci reprezentante.

Serena Williams este lider, urmată de germanca Angelique Kerber şi de Karolina Pliskova (Cehia). Halep se află la aproape 500 de puncte de Pliskova şi are un avans de 97 de puncte faţă de următoarea clasată, Dominika Cibulkova (Slovacia). Nu s-a înregistrat nicio schimbare în top 20 faţă de săptămâna trecută, dar România are din nou cinci jucătoare în top 100. Irina Begu a coborât un loc şi se află pe 32, Monica Niculescu a pierdut două poziţii şi se găseşte pe 45, Sorana Cîrstea staţionează pe 66, iar Patricia Ţig a urcat două trepte şi a intrat în top 100, pe locul 99.

La dublu, Monica Niculescu se află în continuare pe locul 20, Raluca Olaru a urcat două poziţii şi se află pe 54, iar Andreea Mitu a coborât două locuri şi a ajuns pe 90.