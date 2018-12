SORANA SPUNE ADIO ECHIPEI DE FED CUP!

Share This





















Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 85 WTA, şi-a anunţat, luni, retragerea din echipa României de Cupa Federaţiei, fără a oferi un motiv exact.

„După 12 ani de jucat pentru România, a venit momentul să îmi anunţ oficial retragerea din echipă naţională de Fed Cup. La 16 ani şi 14 zile am jucat primul meci, fiind şi astăzi cea mai tânără debutantă din istoria ţării noastre. Am reprezentat cu mândrie şi onoare tricolorul de fiecare data când am avut ocazia. Simţ că mi-am făcut datoria şi acum este momentul să predau ştafetă noii generaţii. Aş vrea să mulţumesc cu această ocazie colegelor de echipă, federaţiei, căpitanilor, antrenorilor şi celor care au pus umărul la succesul nostru! Dar mai ales românilor care m-au susţinut atât de frumos de-a lungul anilor”, a scris Cîrstea, pe Facebook.

In vârstă de 28 de ani, Cîsrtea a jucat 17 meciuri de simplu pentru România, din care a câştigat 11, şi 12 de dublu, dintre care perechea din care a făcut parte a triumfat de cinci ori. Ultima oară, ea a evoluat la dublu, cu Mihaela Buzărnescu, în întâlnirea cu Elveţia, scor 3-1, din play-off-ul pentru Grupa Mondială. Româncele au pierdut partida cu elveţiencele Viktorija Golubic şi Jil Teichmann, dar rezultatul acesteia nu mai conta în stabilirea echipe calificate.

Următoarea întâlnire a României în Cupa Federaţiei va fi la 9-10 februarie 2019, la Ostrava, cu Cehia, deţinătoarea trofeului, în sferturile de finală ale Grupei Mondiale.