SORANA SE PREGĂTEŞTE PENTRU FED CUP

Share This





















Tricolorele au testat zgura de la Tenis Club Idu, pentru prima oară înaintea confruntării cu Marea Britanie de la finalul acestei săptămâni, din barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială II a Cupei Fed.

Nu cea de pe arena centrală a bazei sportive din staţiunea Mamaia, protejată de organizatori după ploaia care a căzut necontenit în ultimele două zile, ci de pe cele două terenuri acoperite cu un balon imens, informează gsp.ro.

Prima a intrat în focuri Simona Halep, care se pregăteşte la Tenis Club Idu de câte ori vine acasă şi a petrecut trei ani la clubul din oraşul ei natal. Liderul echipei României a avut două şedinţe de antrenament, atât dimineaţă, cât şi după-amiază, şi a părut să nu resimtă dureri la genunchiul stâng, care a chinuit-o în ultima vreme.

În schimb, Irina Begu şi Sorana Cîrstea au sosit ceva mai târziu, astfel că s-au antrenat doar o oră şi jumătate, în timp ce Monica Niculescu, dar şi căpitanul nejucător Ilie Năstase sunt aşteptaţi să ajungă azi la Mamaia.

Amintiri cu trofeu

„Este prima oară când joc la Constanţa în Cupa Fed şi sunt încântată. Am mai fost pe vremea când eram junioară şi nu era această bază. Cred că sunt mai mult de 10 ani de când nu am mai jucat la Mamaia. Nici nu vreau să mă gândesc, înseamnă că am o vârstă! Îmi amintesc însă că am câştigat aici primul meu turneu, când aveam vreo 7 ani. Nu cred că locul aduce victoria sau înfrângerea, dar vrem să câştigăm. Din barajul pentru Grupa Mondială II este cel mai tare meci, însă noi ne-am dat mereu sufletul pentru ţară şi vom face la fel şi săptămâna aceasta”, a spus Cîrstea pentru gsp.ro.

„Cum am ajuns, am venit să vedem terenul şi să facem un prim antrenament. Ne-am simţit mereu bine când am jucat acasă, mă bucur că s-au vândut toate biletele şi vom avea susţinerea publicului. Am mai jucat aici în urmă cu exact 10 ani, la un turneu ITF de 10.000 de euro”, a adăugat Begu. În schimb, britanicele, în frunte cu vedeta Johanna Konta, au ajuns abia în cursul serii la Mamaia şi au programate azi primele antrenamente.

Prelată pe arena centrală

Pentru a proteja de ploaie terenul de pe arena centrală, organizatorii au pus încă de luni o prelată (foto), iar antrenamentele se vor desfăşura pe cele două terenuri acoperite de balon. „Sigur nu ne-am aşteptat la astfel de vreme şi o să fie condiţii grele, mai ales că am văzut că va ploua până la sfârşitul săptămânii. Terenul o să fie mai greu, dar ne vom adapta la orice situaţie”, a explicat Cîrstea. „Am înţeles că toată săptămâna o să plouă, dar în weekend va fi mai bine. Nu ne sperie ploaia, suntem pregătite şi vom da totul pentru victorie”, a mărturisit Begu pentru gsp.ro.