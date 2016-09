SORANA SE MENŢINE PE LOCUL 85

Share This





















Românca Simona Halep se menţine pe locul al cincilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.

Jucătoarea germană Angelique Kerber este în continuare lider al acestei ierarhii, urmată de americanca Serena Williams, spaniola Garbine Muguruza Blanco şi poloneza Agnieszka Radwanska. Irina Begu a coborât, în schimb, trei poziţii şi se află acum pe locul 26, Monica Niculescu, finalistă la turneul de la Seul, desfăşurat săptămâna trecută, a urcat şase locuri şi se află pe 49, în timp ce Sorana Cîrstea se menţine pe 85. La dublu, cele mai bune trei românce sunt, în continuare, Monica Niculescu – 17, Irina Begu -65 şi Andreea Mitu – 75, în timp ce Raluca Olaru a coborât pe 88. 88 (83). Raluca Olaru În ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Kerber este prima, urmată de Serena Williams şi Simona Halep.

La încasările din circuitul WTA pe 2016, Kerber a adunat 8,5 milioane dolari, fiind urmată de Serena Williams, 7,6 milioane, Karolina Pliskova, 3,2 milioane, Simona Halep, 3,1 milioane, etc. 875 etc.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Angelique Kerber (Germania) 8.730 puncte

2 (2). Serena Williams (SUA) 7.050

3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 5.830

4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.530

5 (5). Simona Halep 4.742

6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 4.425

7 (7). Venus Williams (SUA) 3.815

8 (8). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.330

9 (9). Madison Keys (SUA) 3.287

10 (10). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 3.250

26 (23). Irina Begu 1.535

49 (55). Monica Niculescu 1.170

85 (87). Sorana Cîrstea 775

117 (135). Patricia Ţig 536

120 (117). Ana Bogdan 531

202 (201). Andreea Mitu 263

242 (250). Alexandra Cadanţu 204

249 (245). Alexandra Dulgheru 198

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Sania Mirza (India) 9.730 puncte

2 (2). Martina Hingis (Elveţia) 9.725

3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.105

4 (4). Caroline Garcia (Franţa) 7.080

5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 5.780

6 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.420

7 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.711

8 (7). Yung-Jan Chao (Taiwan) 4.625 8 (7). Hao-Ching Chan (Taiwan) 4.625

10 (10). laroslava Şvedova (Kazahstan) 4.365

17 (17). Monica Niculescu 3.815

65 (58). Irina Begu 1.301

75 (75). Andreea Mitu 1.108

Clasamentul WTA Road to Singapore

1 (1). Angelique Kerber (Germania) 7.801 puncte

2 (2). Serena Williams (SUA) 7.050

3 (3). Simona Halep 4.259

4 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.886

5 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 3.877

6 (6). Garbine Muguruza (Spania) 3.558

7 (7). Dominika Cibulkova (Slovacia) 2.965

8 (8). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.948

9 (9). Madison Keys (SUA) 2.947

10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.675

26 (26). Irina Begu 1.463

50 (65). Monica Niculescu 1.021 76 (73). Sorana Cîrstea 775 etc.

Clasamentul încasărilor din circuitul WTA pe 2016

1. Angelique Kerber (Germania) 8.565.772 dolari

2. Serena Williams (SUA) 7.675.030

3. Karolina Pliskova (Cehia) 3.293.105

4. Simona Halep 3.146.587

5. Garbine Muguruza (Spania) 2.916.930

6. Victoria Azarenka (Belarus) 2.651.080

7. Agnieszka Radwanska (Polonia) 2.090.120

8. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.850.814

9. Venus Williams (SUA) 1.775.980

10. Elena Vesnina (Rusia) 1.770.949

33. Irina Begu 807.823

39. Monica Niculescu 723.965

96. Sorana Cîrstea 303.107 etc.