SORANA, SALT DE ŞAPTE LOCURI ÎN CLASAMENTUL MONDIAL

Românca Simona Halep ocupă primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după ce a jucat finala turneului de la Beijing, pierdută duminică în faţa franţuzoaicei Caroline Garcia.

Halep, care a detronat-o pe Garbine Muguruza (Spania), este al 25-lea lider din istoria ierarhiei WTA, fiind totodată prima româncă ce ajunge în această poziţie.

Halep a intrat pentru prima oară în top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014 iar de atunci nu a mai părăsit primele zece poziţii ale ierarhiei.

Simona Halep are un avans de doar 40 de puncte faţă de a doua clasată, Muguruza, şi de 570 faţă de Karolina Pliskova (Cehia), ocupanta locului trei.

Caroline Garcia, care a câştigat turneele de la Wuhan şi Beijing, a intrat în premieră în top 10, pe locul 9.

Sorana Cîrstea este a doua româncă din clasamentul WTA, pe locul 37, după un salt de şapte poziţii. Irina Begu staţionează pe 57, iar Monica Niculescu a coborât patru poziţii şi se găseşte pe 61.

La dublu, Niculescu se menţine pe locul 20, Raluca Olaru a urcat două trepte şi se află pe 37, iar Begu îşi păstrează poziţia a 47-a.

În clasamentul WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep a revenit pe primul loc, cu un avans de 40 de puncte faţă de Garbine Muguruza (locul 2) şi de peste 500 faţă de Karolina Pliskova (3).

Clasamentul WTA la simplu

1 (2).SIMONA HALEP (ROMÂNIA) 6.175 puncte

2 (1).Garbine Muguruza (Spania) 6.135

3 (4).Karolina Pliskova (Cehia) 5.605 4 (3).EIina Svitolina (Ucraina) 5.465

5 (5).Venus Williams (SUA) 4.642

6 (6).CaroIine Wozniacki (Danemarca) 4.640

7 (8).JeIena Ostapenko (Letonia) 4.510

8 (9).SvetIana Kuznetpva (Rusia) 4.005

9 (l5).CaroIine Garcia (Fran\a) 3.860

10 (7).Johanna Konta (Marea Britanie)

3.795

37 (44).Sorana Cîrstea 1.425

57 (57).Irina-CameIia Begu 1.010

61 (57).Monica NicuIescu 945

105 (105).MihaeIa Buzărnescu 605

115 (116).Ana Bogdan 538

152 (157).AIexandra Cadan\u 366

166 (169).Patricia Maria Ţig 335

191 (191).AIexandra DuIgheru 287

197 (197).Irina Bara 279

213 (215).EIena-GabrieIa Ruse 255

264 (265).JaqueIine Cristian 198 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1).Martina Hingis (EIveţia) 10.130 puncte

2 (2).Yung-Jan Chan (Taiwan) 9.770

3 (4).EIena Vesnina (Rusia) 8.070

3 (4).Ekaterina Makarova (Rusia) 8.070

5 (3).Lucie Safarova (Cehia) 7.780

6 (6).Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.671

7 (7).Andrea HIavackova (Cehia) 5.760

8 (8).Shuai Peng (China) 5.065

9 (9).Sania Mirza (India) 4.985

10 (10).Lucie Hradecka (Cehia) 4.755

20 (20).Monica NicuIescu 3.200

37 (39).RaIuca OIaru 2.000

47 (47).Irina-CameIia Begu 1.676 etc.

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (3).Simona HaIep 5.675

2 (1).Garbine Muguruza (Spania) 5.635

3 (2).KaroIina PIiskova (Cehia) 5.105

4 (4).EIina SvitoIina (Ucraina) 5.000

5 (5).CaroIine Wozniacki (Danemarca) 4.640

6 (6).Venus Williams (SUA) 4.612

7 (7).Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510

8 (lO).Caroline Garcia (Franţa) 3.795

9 (8).Johanna Konta (Marea Britanie)

3.610

10 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 2.885

35 (39).Sorana Cîrstea 1.410 54 (54).Irina-Camelia Begu 1.010 96 (105).Monica Niculescu 613 98 (94).Mihaela Buzărnescu 605 etc.

Clasamentul WTA Race la dubu

1 (1).Martina Hingis (Elveţia)/Yung-Jan Chan (Taiwan) 9.770 puncte

2 (2).Elena Vesnina/Ekaterina Makarova (Rusia) 6.785

3 (3).Bethanie Mattek-Sands (SUA)/Lucie Safarova (Cehia) 5.120

4 (4).Casey Dellacqua/Ashleigh Barty (Australia) 4.470 5 (5).Lucie Hradecka/Katerina Siniakova

(Cehia) 3.871

6 (6).Andrea Hlavackova (Cehia)/Timea Babos (Ungaria) 3.665

7 (7).Kveta Peschke (Cehia)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) 3.005

8 (9).YifanXu (China)/Gabriela Dabrowski (Canada) 2.921

9 (8).Andrea Hlavackova (Cehia)/Shuai Peng (China) 2.776

10 (10).María José Martínez Sánchez (Spania)/Andreja Klepac (Slovenia) 2.570

18 (18), Raluca Olaru (România)/Olga Savciuk (Ucraina) 1.465

19 (19).Monica NicuIescu (România)/Hao-Ching Chan (Taiwan)

1.301

21 (22).Monica Niculescu (România)/Su-Wei Hsieh (Taiwan) 1.225 etc.