SORANA, SĂGEŢI CĂTRE SIMONA HALEP

Antrenorul Sven Groeneveld a deplâns printr-un tweet ironic absenţa de pe reţelele sociale a jucătorilor aflaţi în carantină la Adelaide, între care şi Simona Halep (29 de ani, 2 WTA), iar Sorana Cîrstea (30 de ani, 72 WTA) i-a comentat apreciativ.

Carantina dinainte de Australian Open (820 februarie) se face în două oraşe, Melbourne şi Adelaide, în cel din urmă aflându-se primii trei jucători şi primele trei jucătoare ale lumii – cu o excepţie, Serena Williams i-a luat locul lui Ashleigh Barty, care se afla acasă. Încă de când s-a aflat de această divizare, au apărut reacţii critice. Lumea, inclusiv sportivi, antrenori, dar şi comentatori ai fenomenului şi mulţi fani, a arătat cu degetul spre „privilegiaţii de la Adelaide”.

Nivelul nemulţumirii a crescut şi după ce mai mult de 70 de jucători şi jucătoare au intrat în carantină dură, ca urmare a depistării unor cazuri pozitive la coronavirus în zborurile charter ajunse în Australia. Aceştia nu pot părăsi sub nicio formă camera de hotel şi nu se pot vedea cu nimeni, nici măcar cu membrii propriei echipe, notează gsp.ro.

În acest context, un video postat de Naomi Osaka, numărul 3 mondial, în care apărea alături de 3 persoane din staff-ul ei pe teren la Adelaide, a turnat şi mai mult gaz pe foc.

Între timp, nipona a şters acel tweet, dar şi încă unul, în care scria „Sunt aici eliminând postări fără niciun motiv”. Asta a dus la ideea că celor 6 sportivi aflaţi la Adelaide li s-ar fi recomandat să nu mai urce pe conturile lor imagini sau filmuleţe de la antrenamente. Şi la acest aspect se referă postarea de pe Twitter a lui Sven Groeneveld, fostul antrenor al Mariei Şarapova.

Primul comentariu la tweet-ul olandezului a venit din partea Soranei Cîrstea, care a lucrat cu Groeneveld în anii 2000, pe când acesta făcea parte din programul „adidas Player Development”.

„Hahahhahaha tweet of the week/quarantine”, a notat românca, adăugând un emoticon vesel. O posibilă săgeată trimisă spre compatrioata Simona Halep, care face parte din grupul de la Adelaide, în calitatea ei de număr 2 mondial. Cele două au o relaţie distantă, chiar rece, lucru confirmat de diverse reacţii apărute de-a lungul anilor de-o parte şi de alta.