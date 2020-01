SORANA NU IA ÎN CALCUL REVENIREA LA ECHIPA DE FED CUP

Share This





















Renunţarea Simonei Halep la prezenţa în echipa de FED Cup a României pentru meciul de la Cluj cu Rusia i-a făcut pe mulţi să se gândească la Sorana Cîrstea, 29 de ani, locul 74 WTA.

Retrasă din echipă şi pentru că s-a simţit dată la o parte după ce Halep a devenit cea mai bună din lume şi liderul echipei naţionale, Sorana nu are de gând să revină vreodată în echipă.

Sorana Cîrstea nu se întoarce în echipa de FED Cup a României

Chiar a fost categorică atunci când a fost întrebată despre această variantă. Iar răspunsul ei lasă de înţeles că a fost contactată şi de cei de la FR Tenis, care au dorit să vadă dacă este disponibilă.

Sorana Cîrstea a început excelent Australian Open 2020, cu o victorie împotriva Barborei Strycova, 6-2, 7-6 şi o va întâlni în turul II pe Cori Gauff, 15 ani, locul 67 WTA, noua senzaţie a tenisului feminin. Gauff a eliminat-o acum pe Venus Williams.

„Nu! E o decizie venită pe o bază. Am jucat foarte mulţi ani pentru România şi am dat tot ce am avut mai bun. Acum vreau să las locul celor care sunt pregătite să ajute România mai departe. Am fost întrebată, dar am gândit bine când am luat decizia şi nu mă mai întorc”, a mai spus Sorana pentru Prosport.

Simona Halep nu va fi la Cluj în echipa de FED Cup a României

Primăria din Cluj-Napoca a alocat 475.000 de lei, adică 101.000 euro, pentru organizarea meciului de tenis România – Rusia, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, în perioada 7-8 februarie. Partidele vor putea fi urmărite în direct la Digi Sport.

„Simona mi-a zis că nu vrea să vină să joace la Fed Cup pentru că se concentrează pe Jocurile Olimpice”, a dezvăluit Ion Ţiriac, astfel că liderul României, conform clasamentului, va fi Ana Bogdan, locul 98

WTA.

Fed Cup se dispută după un nou format. La faza finală vor fi 12 echipe

Dacă va învinge Rusia, echipa României va fi printre cele 12 formaţii calificate la turneul final de la Budapesta. Competiţia echipelor naţionale din tenisul feminin se va disputa din 2020 după un nou format.

Fed Cup va avea parte de un turneu final, la care vor participa 12 echipe, găzduit timp de trei ani, 2020, 2021 şi 2022 la Budapesta.

Fed Cup Finals se va disputa în Laszlo Papp Arena din Budapesta, pe zgură, iar prima ediţie va avea loc în perioada 1419 aprilie 2020. Cele 12 „finaliste” se vor lupta pentru premii totale în valoare de 18 milioane de dolari: 12 vor merge la jucătoare, iar şase la federaţiile naţionale.