SORANA, NEMULŢUMITĂ DE WTA

Sorana Cîrstea (71 WTA) avea o doleanţă înaintea primului meci din cadrul turneului de tenis de la Abu Dhabi, pe care l-a disputat ieri, după închiderea ediţiei, contra Karolinei Pliskova, ocupanta locului 6 mondial.

Cîrstea este nemulţumită din cauza faptului că WTA nu mai are din acest an o aplicaţie oficială de scoruri live şi statistici, care le devenise foarte utilă jucătoarelor de tenis.

Nemulţumirea Soranei Cîrstea în startul noului sezon

Sorana Cîrstea a postat o solicitare către WTA pe contul ei de Twitter: „WTA, vă rog, puteţi face o aplicaţie oficială cu scoruri live de la turneele noastre? Mulţumesc anticipat!”, a spus Sorana, care a distribuit şi un mesaj al Carolinei Wozniacki: „Întrebare. De când WTA nu mai are o aplicaţie, cum pot verifica oamenii scorurile şi turneele? De asemenea, un calendar pentru 2021?”, titrează prosport.ro.

Cîrstea a debutat joi la turneul din Emiratele Arabe Unite, dotat cu premii în valoare totală de 565.530 de dolari, într-un meci programat pe terenul central. Sorana se află într-o formă excelentă după ce a cucerit în luna decembrie turneul ITF de la Dubai, scor 4-6, 6-3, 6-3 în finală cu Katerina Siniakova (Cehia, 64 WTA).

Sorana Cîrstea, debut de foc în primul tur la Abu Dhabi

Karolina Pliskova a prefaţat întâlnirea pe care o va disputa cu Sorana Cîrstea în primul tur al turneului de la Abu Dhabi, spunând că întotdeauna a reuşit să câştige primul meci al sezonului: „Mâine mă aşteaptă primul meci al sezonului! Debutez în primul tur la Abu Dhabi împotriva româncei Cîrstea.

Am înfruntat-o ultima oară în urmă cu trei ani, aşa că vom vedea ce va fi. Ceea ce-mi amintesc însă e că mereu am reuşit să câştig primul meci al sezonului şi sper să izbutesc asta şi anul acesta”, a afirmat Pliskova, care a uitat să menţioneze că a pierdut ultimul meci direct în faţa sportivei din Târgovişte, scor 6-1, 7-5 în optimi la Beijing 2017.