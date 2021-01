SORANA, IZOLATĂ ÎN HOTELUL DIN AUSTRALIA

Sorana Cîrstea, 30 de ani, este forţată să stea în izolare, după ce câteva persoane din avionul cu care a venit la Australian Open au fost testate pozitiv cu COVID-19.

Adrian Cruciat (37 de ani), fost număr 148 în clasamentul ATP, actualmente antrenor al Soranei Cîrstea, a vorbit la radio despre situaţia delicată în care se află eleva sa, dar şi ceilalţi jucători caranti-naţi la Melbourne sau Adelaide.

Coşmar trăit de Sorana Cîrstea la Australian Open: „De patru zile ne chinuim să-i trimitem o geantă”

„Suntem într-o detenţie, aşa cum este definită oficial de guvernul australian. În condiţii bune, la hotel, dar nu avem voie nici să deschidem geamul. Uşa o deschidem doar pentru a primi mâncarea ce ne este lăsată într-o pungă, scrie gsp.ro.

Când am sosit aici nu ştiam că există un caz de coronavirus în cursa noastră, aşa că geanta a rămas la Teo (n.a. -preparatorul fizic Teo Cercel), urmând a i-o înmâna a doua zi la antrenament. De patru zile ne chinuim să-i trimitem Soranei geanta cu vitamine şi ustensile de antrenament, dar autorităţile medicale nu ne permit”, a afirmat Adrian Cruciat, într-o intervenţie la Radio Timişoara.

„Unii ne acuză că facem mofturi. Nu am nicio problemă să stau 14 zile în cameră şi să mă uit la Netflix. Credeţi-mă, e un vis devenit realitate, chiar o vacanţă. Ceea ce nu putem să facem este SĂ CONCURĂM după ce am stat 14 zile pe canapea. Asta e problema, nu regula carantinării”, a scris Sorana Cîrstea, loc 71 WTA, pe Twitter.

Jucătoarea noastră a distribuit şi un mesaj al şefului Federaţiei de Tenis din Australia care spunea în urmă cu ceva vreme că jucătorii nu vor putea să stea izolaţi două săptămâni şi să concureze cum trebuie la primul Grand Slam. Sorana a intrat în dialog cu jucătoarea Yulia Putintseva, 26 de ani, 28 WTA, care a scris: „Ceea ce nu înţeleg este de ce nu ni s-a spus că dacă e o persoană pozitivă în avion va trebui să fim izolaţi. M-aş fi gândit de două ori înainte să vin aici”. Sorana i-a răspuns: „De acord. Dacă ne-ar fi spus de această regulă înainte, nu aş mai fi jucat în Australia. Aş fi rămas acasă. Ne-au zis că zborurile vor fi la 20% capacitate şi că vom fi consideraţi contacţi apropiaţi doar dacă cineva din echipă sau anturaj e pozitiv”.

„Nu mă număr printre jucătorii din avioanele cu probleme, dar cred că nu e corect. Ar trebui ca toată lumea să între 2 săptămâni în carantină sau Australian Open ar trebui amânat o săptămână. E o nebunie să stai două săptămâni într-o cameră de hotel, fără niciun fel de antrenament.

Repet, nu carantina e problema. Sunt prima când vine vorba de siguranţa persoanelor, asta trebuie să fie prioritatea. Am un respect total pentru modul în care organizatorii australieni au încercat să ţină virusul departe”, a scris Flipkens, pe Twitter.