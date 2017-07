SORANA, ÎN VIZITĂ LA MATTEK SANDS

Share This





















Sorana Cîrstea a fost în vizită la Bethanie Mattek-Sands şi spune că, aşa cum se întâmplă în asemenea situaţii, a fost un moment în care perspectiva s-a schimbat. „Am fost ieri (n.r. – vineri) s-o văd şi era într-o stare cât de OK poţi să fii în momentele acelea. Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. O operează marţi, probabil va fi şase luni pe bară. Asta-i viaţa. Când vezi cazuri de astea, până la urmă mulţumeşti că eşti sănătos şi că ai terminat întreg meciul. Normal, te gândeşti puţin că puteam să fiu eu în locul ei, şi, dintr-o dată, parcă totul nu ţi se mai pare aşa de negru. Dintr-o dată, faptul că tu eşti sănătos şi poţi să te antrenezi e un lucru important. Însă normal, tot timpul realizăm un lucru când vedem că se întâmplă ceva rău”, a declarat Cîrstea.

Bethanie Mattek-Sands a anunţat pe Instagram că a fost vizitată de Sorana Cîrstea, dar şi de Sania Mirza. „Nişte prietene m-au vizitat ieri (n.r. – vineri) la spital”, a scris Mattek-Sands, alături de o fotografie în care apare cu piciorul imobilizat şi împreună cu cele două jucătoare. Americanca nu va mai juca în acest an, suferind o ruptură de tendon şi o deplasare a rotulei drepte. Ea a plecat ieri la New York pentru a consulta un specialist înaintea operaţiei.