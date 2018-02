SORANA, FASCINATA DE PUBLICUL CLUJEAN

Share This





















Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă, după ce a adus prima victorie României în întâlnirea cu Canada, că nu a mai întâlnit o asemenea atmosferă în cariera ei, precum cea din Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

„În primul le mulţumesc tuturor pentru susţinere. Joc de 24 de ani tenis, însă aşa atmosferă nu am văzut pe nicăieri. Mulţumim din suflet, atât eu, cât şi echipa vă mulţumeşte pentru suport. Mă bucur că am reuşit să încep cu dreptul şi să aduc primul punct şi acum sperăm să le angajăm pe fete şi să încheiem prima zi cu un 2-0. Cel mai emoţionat a fost momentul în care s-a cântat imnul, mi sau înmuiat picoarele şi cred că aveam pulsul 200, iInclusiv la încălzire, primele cinci minute. Însă apoi am reuşit să mă concentrez pe ceea ce am de făcut şi să termin în două seturi. Vreau încă o dată să vă mulţumesc din suflet, este incredibil ce se întâmplă”, a declarat Cîrstea, la interviul de pe teren, citată de news.ro. Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA, în primul meci al întâlnirii România – Canada, care se dispută la Cluj-Napoca, în Grupa Mondială II a Cupei Federaţiei.

Românca a avut puţine probleme cu numărul 1 canadian. Un singur break cedat de Cîrstea, în primul set, când a fost egalată după ce a condus cu 2-0, cu break în ghemul secund. Au urmat şapte ghemuri câştigate la rând de sportiva română, care s-a impus după 53 de minute de joc (27 de minute setul I).

În cel de-al doilea meci al zilei s-au înfruntat Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, şi Bianca Andreescu, locul 173 WTA, meciul fiind câştigat de reprezentanta României în trei seturi.

Echipa învingătoare din această întâlnire va juca, în 21-22 aprilie, barajul pentru promovarea în primul eşalon valoric al FedCup, iar învinsa va evolua pentru menţinerea în Grupa Mondială II.