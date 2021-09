SORANA E ÎN FAȚA SIMONEI HALEP ÎN CLASAMENTUL WTA RACE

Simona Halep a pierdut la Elina Svitolina, în optimile de finală de la US Open 2021. Rămâne un an de coșmar pentru ea în circuit.

După o perioadă de absență provocată de accidentări, Simona Halep a reușit să strângă trei victorii la Flushing Meadows. O performanță încurajatoare, dar care nu i-a adus prea multe beneficii în clasament.

Simona Halep nu reușește să revină în top 10 WTA, iar lucrurile stau chiar mai rău în ierarhia Race. Cea în care se contabilizează exclusiv rezultatele pe care le-a obținut în anul în curs.

Cu 240 de puncte obținute pentre accederea în optimi la US Open 2021, Simona Halep este pe locul 36 în clasamentul WTA Race și mai poate pierde poziții. Poate fi depășită de Shelby Rogers, Leylah Fernandez și Emma Răducanu, în funcție de rezultatele pe care le obțin acestea.

În ciuda faptului că a ieșit din turul 2 la US Open 2021, Sorana Cîrstea va rămâne cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul Race. Este pe locul 33 în acest moment, cu 1.300 de puncte. Halep va avea 1202 la actualizarea de luni.

Iar avantajul Soranei în ierarhia Race va crește în următoarea perioadă. Simona Halep nu și-a anunțat încă prezența la vreun turneu în această toamnă, după eliminarea de la US Open. Foarte posibil va merge direct la Indian Wells, la începutul lui octombrie.

În schimb, Sorana a confirmat deja prezența pentru două competiții înainte de Indian Wells. Va merge săptămâna viitoare la Portoroz, în Slovenia, turneu de categorie WTA 250, iar apoi la

Chicago, începând cu 27 septembrie, turneu WTA 500.

Este deja aproape clar că Simona Halep va rata după foarte mulți ani calificarea la Turneul Campioanelor. Ultima ediție a acestei competiții la care Simona nu a obținut calificarea a fost în 2013. Ediția din 2020 nu s-a desfășurat din cauza pandemiei, iar Simona a lipsit în 2018 din cauza unei accidentări.

Primele opt clasate în clasamentul WTA Race merg la turneul campioanelor. Eventuale retrageri, cum ar putea fi cazul cu Naomi Osaka, ar putea să coboare un pic ștacheta. Dar diferența pare oricum imposibil de recuperat. Sunt 1233 de puncte între Halep și cea care e acum pe 8 în clasamentul Race, Ons Jabeur.

O victorie la Indian Wells ar fi obligatorie pentru ca Simona să mai spere. Dar ar mai avea nevoie și de un alt concurs câștigat până la finalul sezonului. Sau de mai multe retrageri și rezultate slabe ale rivalelor mai bine clasate.

Oarecum în aceeași situație este și Sorana. Totuși, aceasta poate ajunge la mâna ei înainte de Indian Wells dacă strânge cât mai multe puncte la Portoroz și Chicago.