SORANA, CONVOCATĂ ÎN LOTUL DE FED CUP AL ROMÂNIEI

Sorana Cîrstea va face parte din lotul de Fed Cup al României pentru partida cu Belgia, în primul tur al Grupei Mondiale II. Ilie Năstase, căpitanul nejucător al României, a anunţat, miercurea trecută, acest lucru.

„E bine că a câştigat. Nu am văzut meciul, dar e bine că a câştigat. Acum, trebuie să intre şi ea în echipă”, a declarat Ilie Năstase la ProSport.ro.

Sorana Cîrstea, în vârstă de 26 de ani, a fost singura jucătoare din România care a ajuns în optimile de finală competiţia de simplu de la Australian Open 2017. Simona Halep, Patricia Ţig, Monica Niculescu şi Ana Bogdan au fost eliminate în runda inaugurală, în timp ce Irina Begu a pierdut în turul 2.

Căpitanul nejucător la naţionalei feminine de tenis a precizat pentru Libertatea: „Nu ştiu ce s-a întâmplat la Australian Open. Poate nu sunt pregătite, e primul turneu al anului, poate şi căldura. Nu ştiu ce să zic. Halep s-a pregătit la munte, are un antrenor bun, preparator fizic. Nu poţi să ai forma cea mai bună la ce turneu îţi doreşti tu”.

Ilie Năstase a conchis: „Halep a avut cea mai bună formă la turneele care nu sunt de Grand Slam. Nu ştiu cum se simte ea, cât de accidentată a fost. Întâi a spus că are o problemă la gleznă, acum zice că e la genunchi. Dacă nu te refaci complet şi intri accidentat într-un turneu, nu poţi să faci ceva”.