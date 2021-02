SORANA CÎRSTEA:”DACĂ AŞ FI AVUT MINTEA DE ACUM LA 18 ANI, ALTUL AR FI PARCURSUL MEU ÎN TENIS”

Sorana Cîrstea (68 WTA) traversează o formă sportivă excelentă, cu nouă victorii în ultimele 10 meciuri din circuitul WTA şi este calificată în turul al treilea de la Australian Open.

Sportiva din Târgovişte a obţinut o victorie entuziasmantă contra Petrei Kvitova, dublă câştigătoare de Grand Slam, scor 6-4, 1-6, 6-1, aducând aminte de momentele de glorie din urmă cu mai bine de un deceniu, când ajungea până în sferturile de finală la Roland Garros.

Sorana recunoaşte că s-a maturizat mult, iar acum se află „într-un loc bun din toate punctele de vedere”. În acelaşi timp, eleva lui Adrian Cruciat regretă că nu a dat dovadă de la fel de multă maturitate şi în prima parte a carierei, însă este recunoscătoare pentru progresul înregistrat.

„Tenisul e un sport foarte complicat. E un sport individual, şi fiecare are problemele lui, se confruntă cu obstacolele lui, şi cred că foarte importanţi sunt oamenii care te înconjoară, care îşi arată calea. Aş vrea să fi avut la 18 ani mintea pe care o am acum. Dar cred că toată lumea îşi doreşte acelaşi lucru. Acum sunt într-un loc bun -mental, fizic, din toate punctele de vedere – aşa că încerc să mă bucur de tenis mai mult.

Am trecut prin mult mai multe, văd viaţa altfel, văd tenisul altfel, şi dacă aş fi avut mintea de acum la 18 ani probabil că aveam alt parcurs. În tenis, mai ales. Dar cred că toţi vrem asta şi cred eu că este, din păcate, procesul vieţii. Cred că de la an la an te maturizezi. Mă bucur că nu mai văd lucrurile ca la 18 ani, înseamnă că am progresat.

Când eşti tânăr ai exuberanţă, dar n-ai experienţă, când eşti mai matur, ai experienţa, dar nu mai ai energia. E normal, e viaţa şi trebuie să ne adaptăm la parcursul ei”, a spus Cîrstea, pentru treizecizero.ro.

Sorana Cîrstea a atins cea mai bună clasare din carieră în august 2013, când se afla pe locul 21 WTA. Primul şi singurul turneu WTA a fost cucerit în 2008, la Tashkent.

În turul următor, Sorana Cîrstea va da peste o altă reprezentantă a Cehiei, Marketa Vondrousova (21 ani, 20 WTA), cap de serie numărul 19.

Va fi prima întâlnire în circuitul WTA între Sorana Cîrstea şi sportiva din Cehia.

Vondrousova, finalistă la Roland Garros în 2019, a atins în premieră turul al treilea la Melbourne, după 6-1, 7-5 cu Rebecca Marino (Canada). Viitoarea adversară a Soranei este stângace şi a atins cea mai bună clasare a carierei în

2019 – locul 14 WTA.