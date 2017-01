Sorana Cîrstea, un turneu de poveste la Australian Open! ELIMINATĂ, DAR APRECIATĂ. RESPECT, SORANA!

Share This





















Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (locul 78 în clasamentul mondial) a pierdut, duminică, meciul cu iberica Garbine Muguruza (locul 7 WTA), scor 2-6, 3-6, în optimile de finală ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului.

A fost prima confruntare directă dintre cele două jucătoare. În precedentele runde, românca le-a învins în minimum de seturi pe Irina Khromacheva (Rusia, 95 WTA), Carla Suarez-Navarro (Spania, 12 WTA) şi Alison Riske (SUA, 42 WTA).

„Am încercat să mă concentrez pe planul de joc, dar lucrurile nu au ieşit cum mi-am dorit. Am început meciul jucând prea mult cu serviciul doi, ştiam că Muguruza va returna bine. Apoi când am început să joc cu primul, lucrurile au decurs altfel. Cred că începutul a fost cel care m-a costat, am făcut foarte multe greşeli. Am fost de multe ori lentă pe picioare şi nu am venit aşa cum trebuie la minge. La mine, pentru că lovesc destul de tare, orice mică diferenţă de poziţionare se resimte, nu mai am aceeaşi consistenţă.

Nu am avut probleme cu stilul adversarei, pot să joc şi cu jucătoare agresive şi cu cele defensive. Ce m-a deranjat este faptul că nu o cunoşteam, am jucat pentru prima dată şi mi se întâmplă să fiu stingheră în astfel de situaţii. Însă mie nu mi-a ieşit jocul, asta a făcut diferenţa. Ştiam că serveşte bine, iar eu am avut câteva oportunităţi pe care nu le-am fructificat.

Pe începutul setului doi, am avut 1-0, minge de break şi apoi 40-0. Dacă făceam 3-0 atunci, era altceva. Au fost câteva momente care mi-au scăpat şi îmi asum. Trebuia să o fac pe Muguruza să joace mai mult, să fiu mai constantă. Muguruza este una dintre favorite la câştigarea turneului.

Am avut nevoie de asistenţă medicală, am avut o băşică în palmă care mă chinuie de la începutul săptămânii. Am pierdut puţin din „feeling”, pentru că e greu să menţii un bandaj în acea zonă.

E un turneu foarte bun pentru mine, un început de an bun. N-am avut niciun fel de aşteptare, m-am antrenat bine în decembrie şi acum trebuie să continui să urc. Nu ştiu câte locuri o să urc acum în clasament, încerc să nu mă concentrez pe asta. Dacă ştii că ţi-ai făcut treaba, la un moment dat trebuie să iasă lucrurile. La tenis e ca la un examen… dacă ai învăţat de nota 9-10, nu poţi să iei 4. Nimic nu e coincidenţă, e doar muncă.

Vreau să continui munca la antrenamente, înveţi zi de zi lucruri noi. Joi voi pleca spre Taipei, este un turneu WTA 250. Vreau să continui forma. Apoi mă voi întoarce acasă, pentru Fed Cup, iar după voi participa la turneul de la Budapesta. Am o relaţie foarte bună cu Alina Tecşor (n.a. – fost căpitan nejucător de Cupa Fed, în prezent antrenor al echipei României), tot timpul îmi scrie după meciuri. Dar pe Alina nu o consider reprezentanta Federaţiei de Tenis, a fost antrenoarea mea şi ne înţelegem bine”, a declarat Sorana Cîrstea într-un interviu acordat după meci pentru ProSport.

Sorana Cîrstea (26 de ani) s-a aflat pentru prima dată în carieră în optimile de finală ale Openului Australiei. Cel mai bun rezultat într-un turneu de Mare Şlem rămâne sfertul de finală de la Roland Garros din 2009. Pentru parcursul din acest an de la Melbourne, Cîrstea va primi 240 de puncte în clasamentul mondial şi un cec în valoare de 160.600 de dolari, informează Mediafax.

Partida a durat o oră şi cinci minute, pe arena Margaret Court, a doua ca mărime după Rod Laver. Sorana a servit un as şi a comis trei duble greşeli, iar procentajele de reuşită la serviciu au fost mediocre (58% cu primul şi 46% cu al doilea). Românca nu a reuşit niciun break, din trei oportunităţi avute, şi a cedat serviciul de patru ori.

Cîrstea a încercat să joace mai agresiv, dar a comis multe erori neforţate: 26, faţă de cele 9 înregistrate de Muguruza. Garbine a jucat impecabil la serviciu, pierzând doar patru puncte cu prima minge şi trei cu a doua. Mai mult, sportiva din Spania a reuşit şi mai multe puncte direct câştigătoare, raport 18-10.

Garbine Muguruza (23 de ani) nu trecuse niciodată în carieră de faza optimilor de finală la Melbourne. Iberica a fost campioană la Roland Garros în 2016 şi finalistă la Wimbledon în 2015.

„A fost un meci foarte important pentru mine, nu trecusem niciodată de optimi. De fiecare dată vin aici motivată, succesul de la Roland Garros mi- a adus multă încredere în jocul meu”, a declarat Muguruza după meci.

În sferturi, Muguruza va juca împotriva lui Coco Vandeweghe (SUA, locul 35 WTA) care a trecut de Angelique Kerber (Germania) în două seturi, 6-2, 6-3.

Jucătoarea târgovişteană de tenis Sorana Cîrstea se calificase pentru prima dată în optimile de finală ale turneului Australian Open, după ce a învins-o vineri pe americanca Alison Riske, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (2).

În jocul din al treilea tur, Cîrstea s-a impus într-o oră şi 30 de minute, dominând primul set în care a condus cu 3-0, 4-1 şi 52. În setul al doilea, românca a început cu dreptul (1-0), dar apoi Riske a luat trei ghemuri la rând (1-3). Sorana a revenit spectaculos şi a restabilit egalitatea, 3-3, iar apoi a trecut la cârmă (4-3). Riske a rămas în set (4-4, 5-5), reuşind un break ce putea să cântărească mult în economia setului. Cîrstea a făcut rebreak la zero (6-6) şi în tiebreak s-a impus clar, cu 7-2.

Românca a reuşit 5 aşi şi a comis o dublă greşeală, faţă de 2 aşi şi 4 duble greşeli Riske. La capitolul winners, raportul a fost de 28-17 în favoarea reprezentantei noastre, iar la erori neforţate 20 a avut Sorana şi 25 Riske.

Pentru parcursul din acest an de la Melbourne, Cîrstea va primi 240 de puncte în clasamentul mondial şi un cec în valoare de 160.600 de dolari.