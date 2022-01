SORANA CÎRSTEA ȘI-A SPULBERAT PRIMA ADVERSARĂ DE LA MELBOURNE

Româncele au debutat pe tablourile principale de la Melbourne, la Summer Set 1 și Summer Set 2, în dimineața zilei de 4 ianuarie, în direct la Digi Sport 2.

Jucătoarea noastră n-a stat la discuții cu rusoaica Varvara Gracheva (21 de ani, 77 WTA), pe care a învins-o după doar 49 de minute, scor 6-0, 6-0. E cea mai categorică victorie din cariera Soranei Cîrstea!

În turul următor, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe americanca Amanda Anisimova (20 de ani, 78 WTA), cea care a învins-o în primul tur pe Alison Van Uytvanck, scor 7-6 (5), 1-6, 7-5. Tot în această dimineață, Irina Begu a învins-o pe Jessica Pegula (27 de ani, 18 WTA), favorita principală de la Melbourne Summer Set 2, scor 7-6 (6), 6-3, românca avansând în faza optimilor turneului de la Antipozi. Begu și Sorana Cîrstea sar putea întâlni în faza sferturilor de finală.

Perechea Simona Halep / Gabriela Ruse, eliminată de la Melbourne ” Înfrângere în două seturi pentru românce MELBOURNE.

2021 a fost un an pozitiv pentru Sorana Cîrstea. Aceasta s-a impus la Istanbul pentru al doilea titlu al carierei, la 13 ani distanță de primul. Pe zgura din Turcia, ea a învins-o în finală pe Elise Mertens, apoi a explicat că victoriile importante la Petra Kvitova și Belinda Bencic, de la începutul anului, au ajutat-o.

„Cumva am reușit să-mi păstrez forma bună din ultimele luni și poate am adăugat mai multă varietate jocului meu. Cred, de asemenea, că e vorba de încredere, de faptul că am câștigat multe meciuri, asta a jucat un rol mare”, a spus Sorana la acel moment. Ea a continuat forma bună cu o altă finală pe zgură, la Strasbourg.

Parcursul Soranei Cîrstea în 2021:

Locul 39 WTA

1 titlu – Istanbul, 1 finală – Strasbourg, 0 semifinale, 2 „sferturi” – Grampians Trophy Melbourne, Portoroz.