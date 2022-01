SORANA CÎRSTEA ȘI-A AFLAT ADVERSARA DE LA MELBOURNE

Jucătoarele noastre și-au aflat adversarele de la Melbourne. Irina Begu va fi pusă în dificultate în primul meci din 2022. Ocupanta locului 62 în clasamentul mondial o va înfrunta pe americanca Jessica Pegula, locul 18 WTA și cap de serie numărul 1, în primul tur al Melbourne Summer Set 2, competiție de categorie WTA 250.

Sorana Cîrstea și celelalte jucătoare din România care vor evolua la turneul Melbourne Summer și-au aflat adversarele din turul inaugural.

Irina Begu și Sorana Cîrstea se află pe aceeași parte de tablou și ar putea teoretic să se întâlnească în sferturi. Sorana va juca în prima manșă cu rusoaica Varvara Graceva ( locul 77 WTA). Cele două nu s-au mai întâlnit în circuitul WTA.

România are o reprezentantă și în calificările turneului din Australia. Irina Bara (138 WTA) are o misiune dificilă în prima rundă urmând să o întâlnească pe franțuzoaica Oceane Dodin (91 WTA, cap de serie nr. 1 în calificări).

Simona Halep este favorită 2 la turneul de la Melbourne și va juca în primul tur împotriva unei jucătoare venită din calificări. Asta, pentru ca în turul doi să se poată întâlni cu Gabriela Ruse.

Fostul lider mondial se antrenează intens de o săptămână și a confirmat participarea la trei turnee. Primul este Melbourne Summer Set 1. Dacă va trece de prima manșă, jucătoarea de la malul mării va evolua în runda a doua cu câștigătoarea meciului dintre Gabriela Ruse (locul 87 WTA) și sportiva australiană Arina Rodionova (locul 152 WTA).

Jaqueline Cristian este cea de a treia jucătoare română aflată pe tabloul principal. În primul tur ea va juca cu estonian-ca Kaia Kanepi. În turul secund va înfrunta câștigătoarea duelului Tereza Martinkova – Ana Konjuh.

„WTA Melbourne Summer Set 2” se dispută pe hard în perioada 4-9 ianuarie 2022, face parte din categoria „WTA 250” și are la start pe tabloul principal 32 de sportive.