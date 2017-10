SORANA CÎRSTEA RĂMÂNE PE LOCUL 37 WTA

Share This





















Simona Halep este pe locul I WTA, atât în clasamemtul general, cât şi în cel care contează pentru Turneul Campioanelor, pentru a doua săptămână la rând. Jucătoarea română va fi cap de serie număul 1 la finala sezonului, Turneul Campioanelor de la Singapore, care va începe duminică, reunind cele mai bune opt sportive din 2017.

La fel ca săptămâna trecută, Halep are 6.175 de puncte, fiind urmată de spaniola Garbine Muguruza, cu 6.135 de puncte. În clasamentul Race, care contează pentru Turneul Campioanelor, Halep a acumulat 5.675 de puncte, în timp ce Muguruza are 5.635 de puncte.

Calificată în semifinalele turneului de categorie WTA International de la Linz, Mihaela Buzărnescu a urcat 16 locuri în clasament, până pe 89, cu 725 de puncte, cea mai bună poziţie a ei din carieră.

Intrarea pentru prima dată în carieră a Mihaelei Buzărnescu în Top 100 WTA ridică la cinci numărul româncelor din primele 100 de jucătoare ale lumii.

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 37, cu 1.455 de puncte, Irina Begu a urcat un loc, până pe 56, cu 1.010 puncte, iar Monica Niculescu a coborât cinci poziţii, până pe locul 66 WTA, cu 916 de puncte.

În Top 200 WTA, Ana Bogdan a urcat de pe 115 pe 111, cu 530 de puncte, Alexandra Cadanţu de pe 152 pe 151, cu 366 de puncte, Patricia Maria Ţig de pe 166 pe 165, cu 335 de puncte, Alexandra Dulgheru a coborât de pelocul 191 pe 193, cu 287 de puncte, iar Irina Bara, de pe 197 pe 200, cu 279 de puncte.

La dublu, Irina Begu a urcat nouă locuri, până pe 38, cu 1.955 de puncte, după ce a câştigat turneul de la Tianjin, în echipă cu Sara Errani. Monica Buzărnes-cu a intrat şi în Top 100 WTA la dublu, pe locul 96, după o urcare de 17 poziţii, în urma calificării în semifinalele probei, din cadrul turneului de la Linz.

Monica Niculescu are cea mai bună clasare la dublu dintre românce -locul 20, cu 3.200 de puncte, aceeaşi poziţie ca săptămâna trecută. Raluca Olaru se menţine şi ea, pe locul 37, cu 2.000 de puncte.

Primele zece poziţii în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de aceleaşi jucătoare ca în urmă cu o săptămână:

1. Simona Halep (România) 6.175 de puncte;

2. Garbine Muguruza (Spania) 6.135;

3. Karolina Pliskova (Cehia) 5.605;

4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.465;

5. Venus Williams (SUA) 4.642;

6. Caroline Wozniacki (Danemarca)

4.540;

7. Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510.

8. Svetlana Kuzneţova (Rusia) 3.950;

9. Caroline Garcia (Franţa) 3.860;

10. Johanna Konta (Marea Britanie)

3.795.