SORANA CÎRSTEA, ÎN COBORÂRE!

Patricia Ţig a urcat de pe locul 88 pe locul 58, cel mai bun din carieră, cu 1.105 puncte, după ce a câştigat, duminică, primul ei trofeu din carieră, la turneul de la Istanbul, de categorie WTA International. Finalista Egenie Bouchard din Canada a urcat de pe locul 272, pe locul 163, cu 411 puncte WTA. Japoneza Naomi Osaka, care s-a impus la US Open, a urcat de pe locul 9 pe locul 3,

de Gilbert Guilleminault, coordonator_ ” – Să intre domnul Edmundo La Vanzie.”Cantonierul de la trecerea de nivel al căii ferate pe traseul New York – New Haven intră având şapca in mână. Poartă toate decoraţiile primite în război şi spune crezul său patriotic.” – Când stăteam în noroiul din Argonne, […]