SORANA CÎRSTEA, ELIMINATĂ DE LA INDIAN WELLS

Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu, adică toate cele trei românce prezente pe tabloul de simplu de la turneul Indian Wells, au fost eliminate, duminică, din competiția din Statele Unite, cea mai mare surpriză fiind înfrângerea suferită de fostul lider mondial, Simona Halep, în fața unei adversare mult mai slab cotate în clasamentul WTA, Aliaksandra Sasnovich. Aceasta reușise însă, în faza anterioară, un alt rezultat neașteptat: eliminarea campioanei en-titre de la US Open, britanica Emma Răducanu.

Simona Halep, ajunsă pe locul 17 WTA, a fost învinsă de belarusa Aliaksandra Sasnovich, locul 100 WTA, după o oră și 40 de minute, cu scorul 57, 4-6, în turul al treilea de la Indian Wells. A fost ultimul turneu important al anului la care a participat Simona Halep, după ce accidentarea suferită în mai, la Roma, a ținut-o departe de terenul de tenis o vreme și și-a spus cuvântul în forma arătată de româncă.

Partida de la Indian Wells a început echilibrat, cu câte trei game-uri câștigate de fiecare sportivă pe propriul serviciu, și a avut multe alte momente de echilibru, dar Simonei Halep i-au lipsit strălucirea jocului și soluțiile inteligente de altădată, în timp ce belarusa a arătat un tenis peste nivelul la care se află în clasamentul WTA. Jucătoarea din Belarus nu a câștigat niciun titlu WTA în cariera sa, dar a strâns o avere impresionantă din tenis, aproximativ 4 milioane de dolari, scrie digisport.ro. Ea a mărturisit, după ce a învins-o pe Simona Halep, că își cumpărase bilete să plece acasă când a văzut ce adversară are de înfruntat.

În clasamentul live WTA, Simona Halep a mai coborât o poziție, fiind pe locul 18.

Pentru Simona Halep urmează, conform programului anunțat, Kremlin Cup (18 – 24 octombrie 2021), apoi turneul Transylvania Open (25-31 octombrie 2021), aflat la prima ediție. La Cluj vor veni jucătoare precum Elise Mertens (18 WTA), Emma Răducanu (22 WTA), Anett Kontaveit (23 WTA) sau Paula Badosa (27 WTA). Aici s-ar putea produce și întâlnirea pe terenul de tenis dintre Simona Halep și Emma Răducanu, senzația de la US Open, meci care era anticipat ca posibil în turul al treilea la Indian Wells, dar n-a mai fost să fie, britanica fiind eliminată de Sasnovich încă din turul al doilea.

Sorana Cîrstea, aproape să producă surpriza la Indian Wells

Și jucătoarele Sorana Cîrstea și Irina Begu au pierdut duminică în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.150.470 de dolari.

În cazul Soranei Cîrstea (31 ani, 40 WTA), cap de serie numărul 32, a fost o partidă dramatică, în care a fost aproape de a realiza surpriza: eliminarea mult mai bine cotatei Elina Svitolina (27 ani, 7 WTA), a patra favorită. Meciul s-a încheiat cu scorul 46, 6-4, 7-6 (3), după două ore și 32 de minute.

În decisiv, românca a condus cu 4-2, dar a fost egalată, 4-4, s-a ajuns în tiebreak, unde erorile Soranei au făcut diferența, 7-3 pentru Svitolina. Românca a încheiat cu 3 ași și 2 duble greșeli, fructificând doar 4 din cele 16 mingi de