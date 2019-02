Sorana Cîrstea e tranşantă: „Eu şi Simona Halep nu am fost niciodată prietene”

Share This





















Retrasă din echipa României care în acest week-end o va înfrunta pe Cehia în deplasare, în turul 1 al Grupei Mondiale la Fed Cup, Sorana Cîrstea, 28 de ani, locul 92 WTA, a vorbit despre relaţia ei cu Simona Halep, locul 3

WTA.

Sorana a spus că o cunoaşte de mulţi ani pe Simona Halep, dar că nu au fost niciodată prietene. Mai mult, este de părere că Simona nu va mai câştiga un al turneu de Grand Slam.

„Noi ne ştim de la 8 ani. Dar nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur şi simplu colege de breaslă. Ca-n orice job, cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alţii nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite.

Nu există două persoane mai diferite decât noi două. Cu toate astea, respect ceea ce a făcut. Am vorbit întotdeauna extraordinar de frumos despre ea.

Am zis într-un interviu că echipa României nu stă în Simona. Ceea ce am vrut să spun este că echipa României poate să vină cu două echipe de Fed Cup, pentru că avem foarte multe jucătoare şi dacă lipseşte Simona nu se întâmplă nimic. Toată lumea mi-a sărit în cap pentru asta.

E greu ca Simona să mai câştige un Grand Slam, pentru că acum sunt foarte multe jucătoare care lovesc mingea foarte puternic: Osaka, Pliskova, Kvitova.

Ea are un joc în care aşteaptă. Mi-e greu să cred că stilul ei de joc se potriveşte pe un Grand Slam pe hard. Pe zgură da, o văd mult mai bine. Dar şi acolo vin jucătoarele cu serviciu puternic. Simona este dârză. Iar în tenisul de astăzi asta ar putea să compenseze orice joc”, a declarat Sorana Cîrstea pentru site-ul mirceamester.ro.