SORANA CIRSTEA E PE LOCUL 69

WTA (Asociaţia de Tenis Feminin) a anunţat luni, 10 februarie, clasamentul din această săptămână, iar Ashleigh Barty a reuşit să se menţină pe prima poziţie, cu un avans foarte mare în faţa locului 2, cel ocupat de Simona Halep. Australianca are 8.367 puncte, iar sportiva din România are 6.101 puncte.

Pe locul trei se află Karolina Pliskova, cea care are 5.290 de puncte, iar aceasta este urmată de Elina Svitolina (4.775 puncte). Poziţia a 5-a este ocupată de Belinda Bencic (4.675 puncte), iar a 6-a de Bianca Andreescu, sportivă care reprezintă Canada şi care are părinţi născuţi în România. Ultimele 4 Locuri din clasamentul WTA sunt ocupate de Sofia Kenin, Kiki Bertens, Serena Williams şi Naomi Osaka.

Iată top 10 înclasamentul

WTA:

Ashleigh Barty 8.367p Simona Halep 6.101p Karolina Pliskova 5.290p Elina Svitolina 4.775p Belinda Bencic 4.675p Bianca Andreescu 4.665p Sofia Kenin 4.495p Kiki Bertens 3.965p Serena Williams 3.915p Naomi Osaka 3.626

Două românce mai sunt în top 100 WTA

De partea cealaltă, celelalte jucătoare de tenis din România, în această săptămână ocupă poziţii în josul clasamentului, iar doar două sunt în top 100. Sorana Cârstea este pe 69 (855 puncte), Ana Bogdan pe 90 (704 puncte), Particia Ţig pe 105 (623 puncte), Mihaela Buzărnescu pe 110 (587 puncte), Irina Begupe 118 (549 puncte), Monica Niculescu pe 126 (489 puncte), Irina Bara pe 160 (267 puncte), Gabriela Ruse pe 167 (354 puncte) şi Jaqueline Cristian pe 198 (296 puncte).

Simona Halep, favorită să câştige WTA Premier din Dubai

Pentru Simona Halep şi Bianca Andreescu urmează turneul WTA Premier din Dubai, acolo unde sportiva din Constanţa este favorită să câştige marele trofeu. Ashleigh Barty, locul 1 mondial în clasamentul WTA, s-a retras de la turneul din Dubai, iar Simona Halep are prima şansă să se impună.

„Din nefericire, a trebuit să mă retrag de la turneul din Dubai din cauza unei acidentări la piciorul drept. Le urez mult succes jucătoarelor care vor participa şi aştept cu nerăbdare să joc din nou la Dubai”, a spus Ashleigh Barty.