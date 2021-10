SORANA CIRSTEA, DECLARAȚII CUTREMURĂTOARE DUPĂ ELIMINAREA DE LA INDIAN WELLS

Sorana Cîrstea (31 de ani, locul 40 WTA) a reacționai dup[ înfrângerea din turul 3 de la Indian Wells, 6-4, 4-6, 6-7 (3) cu Elina Svitolina (27 de ani, 7 WTA).

Sorana a pierdut unul dintre cele mai intens disputate meciuri ale turului 3, cu o duratĭ de douĭ ore și jumĭtate. Cîrstea a cedat în tie-break-ul setului decisiv în fața ucrainencei Elina Svitolina, favorita numĭrul 4 la Indian Wells, dup[ ce câștigase setul inaugural.

La câteva ore dup[ meciul descris de WTA drept unul „epic”, Sorana a reacționat printr-o postare pe contul personal de Instagram.

„Tenisul poate fi brutal uneori. O înfrângere durĭ doare precum puține alte lucruri, dar viața merge înainte. Când te trezești a doua zi, durerea nu mai este, iar visurile revin”, a scris ea.

Sorana Cîrstea pleacĭ de la Indian Wells cu 65 de puncte și un cec în valoare de 51.895 dolari. Svitolina, în schimb, primește 120 de puncte și 92.000 de dolari pentru calificarea în faza optimilor de final[.

La finalul duelului cu Sorana, Elina Svitolina, care în optimi o va înfrunta pe Jessica Pegula (27 de ani, 24 WTA), a l[udat prestația juc[toarei din România, mĭrturisind c[ i-a fost greu s[-și impunĭ jocul în fața Soranei.

„A fost un meci foarte dificil, m-am luptat s[ îmi gĭsesc ritmul. A fost ca un rollercoaster. Îmi doresc s[ fi jucat mai bine în primul set, am avut șanse s[-l câștig, dar nu s-a desf[șurat așa cum am vrut. A trebuit s[ lupt pentru fiecare punct, iar Sorana cred c[ a f[cut un meci grozav. Sunt fericit[ c[ am câștigat”, a fost reacția Elinei Svitolina.