SORANA CÎRSTEA, DEBUT PERFECT LA ROLAND GARROS

Debut perfect pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros. Sori e în mare formă după ce a jucat două finale în acest an, iar acum a eliminat-o pe Johanna Konta, cap de serie 19, în primul tur.

Târgovişteanca de 31 de ani a câştigat cu 7-6, 6-2, după o oră şi jumătate de joc şi a egalat şi scorul la întâlnirile directe, 2-2.

Diferenţa s-a făcut, în mare parte, la erorile neforţate. Cîrstea a avut doar 16, faţă de cele 30 ale adversarei.

Pentru Sorana, aceasta este a 16-a victorie din 23 de meciuri jucate în acest an, în timp ce pentru Konta a fost abia al zecelea meci din 2021, dintre care a pierdut 8.

În turul al doilea de la Roland Garros, Sorana va întâlni câştigătoarea dintre Alison Van Uytvanck (67 WTA) şi Martina Trevisan (97 WTA). Cîrstea (54 WTA) a jucat două finale în acest an, dintre care a câştigat una (Istanbul). În urmă cu câteva zile, Cîrstea a pierdut finala de la Strasbourg, 3-6, 3-6 cu Barbora Krejcikova.

Sorana Cîrstea a avut un debut fulminant la Roland Garros, 7-6(5), 6-2 cu Johanna Konta, iar jurnaliştii britanici au fost profund dezamăgiţi la final: „Este pentru a 6-a oară când Johanna Konta pierde în primul tur la Roland Garros! După ce a fost învinsă de Sorana Cîrstea, nu mai avem nicio jucătoare pe tabloul feminin”, au notat jurnaliştii de la BBC. Cealaltă jucătoare din Marea Britanie acceptată pe tabloul principal, Heather Watson (71 WTA), a fost eliminată de Zarina Diyas (Kazahstan, 93 WTA) în turul I la Roland Garros, scor 64, 7-5.