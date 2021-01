SORANA CÎRSTEA, CA-N TEMNIŢA LA AUSTRALIAN OPEN

Sorana Cîrstea (30 de ani) a răbufnit pe reţelele sociale în urmă cu câteva zile, după ce a aflat că trebuie să stea două săptămâni în carantină totală la Melbourne.

Antrenorul sportivei, Adrian Cruciat, a povestit calvarul prin care trece ocupanta locului 72 WTA.

„Am fost ghinionişti, în sensul că dintre cele 15 sau 17 zboruri charter închiriate de Tennis Australia, în 3 s-au înregistrat cazuri pozitive şi toţi pasagerii de pe acele 3 zboruri sunt într-o carantină totală. De fapt într-o detenţie aşa cum este şi definită oficial de guvernul australian.

Suntem practic de ţinuţi, în condiţii bune, la un hotel, însă nu avem voie să ieşim din cameră, nu avem voie să deschidem geamul! Suntem pur şi simplu blocaţi aici! Nu avem voie să comunicăm între noi, nici măcar să ne trimitem lucruri de la unii la alţii în interiorul aceleiaşi echipe”, a spus Adrian Cruciat la Radio Timişoara.

O problemă importantă este reprezentată de faptul că o geantă cu haine şi vitamine a Soranei a rămas în camera preparatorului fizic, Teo Cercel, iar sportiva nu poate intra în posesia ei.

„Chiar avem o mare problemă! În momentul în care ne-am cazat, nu ştiam că pe zborul nostru a fost un caz pozitiv şi, pur şi simplu, una din genţile cu echipament a rămas la Teo Cercel, preparatorul fizic al Soranei. Urma ca a doua zi, când ne vedeam la antrenament, să-i predăm echipamentul care trebuie să stea la ea, plus vitaminele, hainele.

Şi această geantă a rămas la colegul meu, nu îi poate fi transmisă sub nicio formă Soranei, care se află pe acelaşi coridor, cu 4 camere mai jos. În niciun caz, autorităţile australiene nu vor să vină cineva să ridice geanta să i-o ducă, pentru că spun că există risc de contaminare. Practic, stăm în cameră şi ne uităm pe geam”, a mai adăugat Adrian Cruciat.

Charter-ul cu care Sorana Cîrstea a călătorit în Australia, venit de la Abu Dhabi, a avut la bord un pasager depistat pozitiv cu COVID-19. Astfel, toţi ceilalţi pasageri vor sta în izolare 14 zile.

Sportivii nu pot părăsi camera de hotel şi automat nici nu au dreptul să se antreneze. Alături de Sorana, în aceeaşi situaţie sunt nume precum Bianca Andreescu, Angelique Kerber, Svetlana Kuznetsova, Ons Jabouer sau Belinda Bencic.

„Unii pretind că facem mofturi. Eu nu am probleme să stau 14 zile în cameră şi să mă uit la filme. Credeţi-mă, e un vis devenit realitate, e ca o vacanţă. Dar ce nu putem face este să jucăm după ce-am stat 14 zile pe canapea. Asta e problema, de fapt, nu regula carantinării”, a scris Sorana Cîrstea, pe Twitter.

Pasagerii a trei curse charter care au ajuns la Melbourne au intrat într-o carantină strictă, din cauza unor teste pozitive la noul coronavirus înregistrate după sosire, iar peste 70 de jucători nu mai pot ieşi din hotel să se antreneze timp de 14 zile, înaintea turneului Australian Open, care va debuta pe 8 februarie.

Jucători de top, precum Novak Djokovic, ar fi cerut efectuarea carantinei în locuinţe private dotate cu teren de tenis, dar premierul statului Victoria, Daniel Andrews, a exclus orice fel de excepţii la protocoalele impuse pentru a opri răspândirea COVID-19.