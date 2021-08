SORANA CÎRSTEA ARE UN ANTRENOR NOU

Sorana Cîrstea (31 de ani, 40 WTA) și-a angajat antrenor de top: Nigel Sears (64 de ani), omul care a lucrat cu Ana Ivanovic, Daniela Hantuchova, Amanda Coetzer sau Emma Răducanu, va colabora în perioada următoare cu jucătoarea din România.

Începând cu turneul de la Montreal din aceast săptămână, unde Sorana Cîrstea s-a oprit în turul secund, britanicul Nigel Sears se află în loja româncei. Deși a avut rezultate solide în 2021 sub comanda românului Adrian Cruciat, Sorana și-a angajat un antrenor cu un CV remarcabil.

Cei doi au fost fotografiați și la Cincinnati, acolo unde Sorana se află pe tabloul principal, urmând să debuteze în fața elvețiencei Jil Belen Teichmann.

Nigel Sears este unul dintre antrenorii extrem de respectați din circuitul feminin. A colaborat cu Ana Ivanovic, Amanda Coetzer, Daniela

Hantuchova, Ekaterina Makarova sau Anett Kontaveit, dar și cu Emma Răducanu, jucătoarea-sur-priză de la Wimbledon, unde a ajuns până în optimi după ce a primit un wild-card. Le-a eliminat pe Diatchenko, Vondrousova și Cîrstea și a abandonat în confruntarea cu Tomljanovic.

Totuși, Nigel Sears, care e socrul lui Andy Murray, a încheiat colaborarea cu Emma Răducanu după Wimbledon, jucătoarea cu origini românești lucrând acum cu Andrew Richardson.

„Sorana este o jucătoare care, din punct de vedere tehnic, poate fi dată ca exemplu. Am stat de vorbă în urmă cu mult timp în urmă cu Sorana și am întrebat-o ce vrea să facă în tenis. Și mi-a spus atât de frumos că ea crede că poate bate pe oricine. Nimeni nu m-a impresionat atât de mult ca ea, cu excepția lui Boris Becker, care a ajuns numărul unu în lume. Îi doream și Soranei să ajungă numărul unu.”, Sever Dron, antrenor de tenis.