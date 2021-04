SORANA CÎRSTEA, APARIŢIE DE SENZAŢIE LA SALA DE FORŢĂ

Sorana Cîrstea a mers la sala de forţă, de unde a postat o imagine apreciată de fani! Jucătoarea de tenis a purtat o ţinută corespunzătoare şi a ţinut să scoată în evidenţă acest lucru.

Sorana Cîrstea (30 de ani) trage tare la sala de forţă pentru a fi în formă în sezonul de zgură, ce se apropie cu paşi repezi! Totodată, „Sori” se pregăteşte pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate în acest an.

Cîrstea are o relaţie specială cu sponsorul tehnic New Balance, care o îmbracă pe româncă în meciurile oficiale! Sorana este fidelă brandului american chiar şi în timpul liber.

Sorana Cîrstea, apariţie de milioane în sala

de forţă: „Sunt îndrăgostită de această ţinută!”

Sorana Cîrstea a avut o apariţie de senzaţie la sala de forţă! Jucătoarea aflată pe locul 66 WTA a luat o pauză de la antrenament, făcându-şi un self-ie de nota 10: „Sunt îndrăgostită de această ţinută New Balance”, a scris Sorana pe Instastory.

Cîrstea este una dintre cele mai importante reprezentante ale companiei de echipament New Balance din lumea tenisului! Mai nou, Eugenie Bouchard, o altă jucătoare populară din circuit, a mărturisit că a semnat şi ea cu firma americană după ce a văzut meciurile Soranei.

Sorana Cîrstea a primit cel mai tare cadou, un bilet pentru Olimpiada de la Tokyo

Sorana Cîrstea a primit cel mai tare cadou din partea FRT, un bilet pe tabloul turneului oimpic de la Tokyo: „Din fericire, voi juca la Olimpiadă! Am fost contactată de federaţie, am înţeles că s-a obţinut o derogare pentru mine. M-au întrebat dacă doresc să joc şi am spus ‘da!’.

Este o onoare, am jucat două Olimpiade, la a treia am fost accidentată. Normal, vreau să joc, dacă s-a obţinut această derogare. Nu am cerut-o eu, dar a venit din partea lor şi atunci mam bucurat”, spunea Sorana înaintea turneului Miami Open.