SORANA CÎRSTEA, ACCEPTATĂ LA MELBOURNE SUMMER SERIES

Simona Halep a anunţat că va participa şi la turneele de la Dohai şi Dubai, chiar înainte de a merge la Australian Open, primul Grand Slam din acest an.

Fostul lider mondial are amintiri superbe de la Dubai, acolo unde s-a impus în 2020, după o finală superbă cu Elena Rybakina, considerat meciul anului în tenisul feminin.

Turneul de la Doha este primul după Australian Open, Grand Slam care va începe pe 8 februarie.

Jucătoarea noastră va începe în Australia aventura din noul an. Organizatorii Melbourne Summer Series, un eveniment de tenis inedit care a fost înfiinţat în contextul pandemiei, au anunţat că 49 dintre primele 50 de jucătoare ale lumii, inclusiv Simona Halep, vor participa la cele două turnee de categorie WTA 500. Kiki Bertens (Olanda, 9 WTA) este singura absenţă de marcă.

Simona Halep (2 WTA), Patricia Ţig (56 WTA), Sorana Cîrstea (71 WTA) şi Irina Begu (78 WTA) sunt reprezentantele României acceptate direct la Melbourne Summer Series. 31 ianuarie – 6 februarie: Gippsland Trophy / Yara Valley Classic Melbourne (WTA 500) 8 – 20 februarie: Australian Open (Grand Şlam) 1 – 6 martie: Doha 7 – 13 martie: Dubai

Cel mai probabil, după Dubai, Simona va participa la Miami, începând cu 23 martie. Înscrierile pentru acest turneu nu au început deocamdată.