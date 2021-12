SORANA CÎRSTEA A REVENIT PRINTRE CÂȘTIGĂTOARELE DE TURNEE WTA

Sorana Cîrstea (31 de ani) a adus aminte lumii tenisului de jucătoarea care ajungea în 2009 până în sferutile de finală de la Roland Garros, fază în care era eliminată de Samantha Stosur.

Sorana a avut un început de an greu cauzat de pandemia de coronavirus, perioadă în care și-a exprimat de mai multe ori nemulțumirea faļă de măsurile adoptate de oficialii turneelor din Australia, apoi și-a intrat, treptat, în ritm.

A cucerit al doilea titlu WTA din carieră, la Istanbul, după ce pe primul îl obținuse în urmă cu 13 ani, la Tashkent, Uzbekistan, iar Sever Dron, unul dintre specialiștii din tenisul românesc, a subliniat că Sorana rămâne jucătoarea cu cele mai frumoase lovituri dintre românce.

Sorana Cîrstea a încheiat anul pe locul 39 WTA, iar George Cosac, președintele interimar al FRT, a spus recent că eleva lui Adrian Cruciat ar putea juca din nou în echipa de Fed Cup a României.

Șansele sunt mici înscă având în vedere că primele două jucătoare pe care ar putea miza Daniel Dobre, căpitanul selecționatei tricolore, sunt Simona Halep și Irina Begu.

21 este poziļia cea mai bună ocupată de Sorana Cîrstea în clasamentul WTA, în august 2013

24/18 e raportul victorii / eșecuri în 2021 826.000 de dolari a câștigat Sorana din tenis în 2021

„Sorana Cîrstea are loviturile perfecte”

„O apreciez foarte mult pe Sorana din punct de vedere tehnic. Are loviturile perfecte, putem să le dăm exemplu și putem să i le punem în orice manual de tenis. O tehnică formidabilă cizelată în mulţi ani de antrenament are Sorana”, spunea Sever Dron, fost component al echipei României de Cupa Davis și antrenor al Virginiei Ruzici.